Mika Salolta tyly kuitti Valtteri Bottakselle Viaplaylla – ”Sama meno jatkuu joka kerta”

Valtteri Bottas jäi taas lähdössä kauas muista.

Valtteri Bottaksen sprinttikisa alkoi tutulla ongelmalla myös Brasiliassa. Suomalaiskuski starttasi pikakisaan lähtöruudusta 18, mutta jäi lähdössä autoletkan hännille.

– Auto suditti heti lähdössä. Täytyy katsoa minkä takia, mietteliäs Bottas sanoi Viaplayn haastattelussa.

Lopulta Bottas kipusi 14:nneksi. Bottaksen nousua edesauttoi kanssakilpailijoiden epäonni.

Nastolalainen piti kisaa kokonaisuutena onnistuneena.

– Kokonaisuutena oli hyvä päivä. Sain muutaman sijan paremman lähtöpaikan kuin eilen. Auto tuntui hyvältä. Tuntui, että meillä on parempi kyyti kuin parilla autolla siinä meidän edessämme, Bottas tuumasi.

Viaplayn asiantuntija ja entinen F1-kuljettaja Mika Salo ihmetteli, miten lähdöt ovat olleet Bottakselle nähdyn vaikeita tällä kaudella.

– Koko ajan autoa on rempattu, laitettu uutta kytkintä ja vaikka mitä ja sanottu, että nyt on parempi, nyt on parempi, mutta sama meno jatkuu joka kerta, Salo tylytti Bottaksen lähtöjä.

Salo oli tyytyväinen, että Bottas lähti sprinttikisaan lähtöruudusta 18.

– Ei vauhti riitä nyt ollenkaan. Perjantaina näytti todella hyvältä. Onneksi ei ollut enempää autoja takana.

Sunnuntain F1-kisa alkaa kello 20 Suomen aikaa.