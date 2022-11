Valtteri Bottaksen pomo myönsi F1:n armottoman totuuden – ”Emme ole lähelläkään”

Alfa Romeon pomo odottaa innolla yhteistyötä Audin kanssa.

Sauberin pyörittämä F1-talli on vuosien varrella opittu tuntemaan monella nimellä. Sauber, BMW-Sauber, Alfa Romeo – ja vuodesta 2026 Audi. Saksalainen autojätti osti merkittävän osan Sauberista ja tekee siitä tehdastallin.

Audi tulee valmistamaan Sauberin voimanlähteet vuodesta 2026. Siihen saakka se käyttää tutusti Ferrarin moottoreita.

Sveitsiläinen yhtiö tekee vielä tämän ja ensi kauden ajan kaupallista yhteistyötä Alfa Romeon kanssa. Italialainen autoyhtiö maksaa vuosittain tuntuvan sponsorisumman Sauberille, ja vaihdossa se saa Alfa Romeon nimen lisäksi Ferrarin voimanlähteen.

Tallipomo Fredric Vasseur odottaa vesi kielellä uutta yhteistyötä, vaikka se on vielä monen vuoden päässä.

– Lyhyellä aikavälillä tämä ei vielä muuta paljoa, mutta sillä on merkittävä vaikutus sillä tavalla, että tiedämme voivamme nousta seuraavalle tasolle. Se helpottaa rekrytointia ja sponsorien houkuttelua jatkossa. Mutta keskipitkällä aikavälillä Audi-yhteistyö on todellakin iso juttu. Silloin meille tulee todellinen kumppanuus (autonvalmistajan kanssa) – ja F1:stä tulee koko ajan vaikeampaa ja vaikeampaa, Vasseur muistuttaa.

F1 on Vasseurin mukaan muuttunut merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana. Yksityisen tallin elämä on käynyt erittäin ahtaaksi, kuten myös mm. takavuosien mestaritalli Williams on saanut huomata.

Tehdasyhteistyö on paras tie eteenpäin.

Valtteri Bottas palasi pistekantaan Meksikossa.

Vasseur alleviivaa samalla, että vaikka F1 otti käyttöön kulukaton viime kaudella, sen vaikutus on Sauberin näkökulmasta vain rajallinen. Se paljastaa myös sarjan raadollisen arkitotuuden.

– Me emme ole lähelläkään kulukaton ylärajaa. Se tarkoittaa, että me kamppailemme koko ajan asian kanssa ja sinne asti yltäminen on hankalaa. Olemme täysin riippuvaisia tuloksista. Pitkällä aikavälillä yksityistallina F1:ssä tulee olemaan todella vaikeaa.

Vasseurin mukaan Audin ja Sauberin työnjako on selvä: Audi valmistaa voimanlähteet tehtaallaan Saksassa ja Sauber hoitaa muun auton sekä kisaoperaatiot Sveitsistä käsin.

Valtteri Bottas on toinen tallin kuljettajista tällä kaudella, ja hän jatkaa tiimissä myös ensi kaudella. Bottas on ilmaissut kiinnostuksensa jatkaa Sauberilla myös Audin projektin alkamisen jälkeenkin.