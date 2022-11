Mika Häkkiseltä säälimätön tuomio F1:n floppikuskista – muistutti omasta kohtalostaan

Mika Häkkinen tietää kokemuksesta, ettei sapattivuosi formula ykkösistä ole yksinkertainen juttu.

F1-legenda Mika Häkkinen on skeptinen formulakuljettaja Daniel Ricciardon paluuaikeiden suhteen. McLaren ja Ricciardo purkivat elokuussa sopimuksensa ensi kaudesta ja australialainen jäi kokonaan ilman ajopaikkaa kaudelle 2023.

Ricciardo, 33, on väläytellyt mahdollisuutta palata formula ykkösiin yhden sapattivuoden jälkeen, mutta Häkkinen ei pidä ajatuksesta.

– Tiedän kokemuksesta, että kun tämän lajin jättää taakseen, niin enää ei pitäisi tulla takaisin, Häkkinen sanoi The Racen podcastissa.

Kaksinkertainen maailmanmestari Häkkinen jäi vastoinkäymisten sävyttämän kauden 2001 jälkeen sapattivapaalle mutta ei koskaan palannut formula ykkösiin. Häkkisen paikan McLarenilla peri Kimi Räikkönen.

Häkkinen huomautti, että hänen ja Ricciardon tilanteet ovat hyvin erilaiset. Myös Häkkinen jäi sivuun F1-sirkuksesta 33-vuotiaana.

– Minä olin jo kaksinkertainen maailmanmestari. Olin saavuttanut tavoitteeni. Danielin tilanne on erilainen. Hänen suoritustasonsa on laskenut ja kaikki eivät enää ole varmoja, onko hän riittävän nopea kuljettaja. On vähän pelottavaa, ettei hän pysty selittämään medialle, faneille tai tiimille, miksi ei kykene samalle tasolle tallikaverinsa kanssa, Häkkinen ruoti podcastissa.

McLarenin ajokki ei ole sopinut Daniel Ricciardon käteen.

Ricciardo oli jo ennen sopimuksensa purkamista jäänyt täysin tallikaverinsa Lando Norrisin varjoon. Norris on ollut kauden 20 kilpailusta 16:ssa Ricciardon edellä. MM-pisteissä Norris johtaa australialaista rumasti 111–35.

Formula ykkösten historiassa on vain vähän onnistuneita paluutemppuja. Yksi niistä on formulat kauden 2009 päätteeksi jättäneen Räikkösen paluu, joka kesti kaudet 2012–2021.

– Se vaatii niin paljon fyysisiä ja henkisiä voimavaroja. Minä tiesin jo puolikkaan kauden jälkeen, etten ole palaamassa radalle. Sinne ei voi mennä pohtimaan, lopettaako vai ei. Koko ajan on pakko ajaa talla pohjassa, Häkkinen sanoi.