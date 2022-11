Lewis Hamilton käänsi kelkkansa – nyt Valtteri Bottas kertoo teoriansa asiasta

Valtteri Bottas uskoo, että Max Verstappenin maailmanmestaruudet motivoivat Lewis Hamiltonia jatkamaan.

Seitsenkertainen F1:n maailmanmestari Lewis Hamilton oli lähellä päättää uransa viime kauden jälkeen. Abu Dhabin katkerat tapahtumat ja Max Verstappenille mennyt maailmanmestaruus saivat brittikuskin pohtimaan uran jatkamisen mielekkyyttä.

37-vuotias päätti kuitenkin jatkaa. Aiemmin hän on sanonut, että ajaminen nelikymppiseksi asti ei kiinnosta, mutta viime kuukausina ääni kellossa on muuttunut. Hamilton sanoi taannoin haluavansa monivuotisen jatkon Mercedekseltä, jos uraa kerran aiotaan jatkaa.

Alfa Romeon pisterohmu Valtteri Bottas jakoi brittilehti Mirrorin mukaan teoriansa siitä, miksi Hamiltonin pää on kääntynyt.

– Luulen, että hän ei ole tyytyväinen tapaan, jolla viime kausi päättyi tai miten tämä kausi on sujunut, Bottas kertoi toimittajille.

Bottas ja Hamilton ajoivat Mercedeksellä yhdessä viiden kauden ajan. Talli voitti jokaisella kaudella valmistajien MM-sarjan, ja Hamilton otti neljästi kuljettajien maailmanmestaruuden.

– Vaikuttaa siltä, että hän nauttii yhä ajamisesta. Viime aikoina hän on alkanut taas ajaa omalla tasollaan. Miksi ei siis jatkaa? Jokainen kuski on yksilö, joten kaikki on siitä kiinni, haluaako vielä kilpailla, Bottas totesi.

Hamilton vahvisti ennen Meksikon GP:tä ajavansa Mercedeksellä myös ensi kaudella. Tallin pomo Toto Wolff muistutti tuolloin, että moni kuljettaja on osoittanut, miten käsityksiä sopivasta iästä huippukuskille pystyy tänä päivänä venyttämään.

– Fernando Alonso ajaa korkealla tasolla ja mielestäni maailman paras urheilija – Tom Brady – on kentällä taklattavana ja heittää palloa 45-vuotiaana, Wolff alleviivasi.

– Niin kauan kuin huolehtii itsestään, on mahdollista jatkaa monta vuotta vielä. Olen aika varma, että (Hamilton) jatkaa tässä tallissa vielä.

Wolff kertoi Meksikon GP-viikonloppuna, että osapuolet eivät ole vielä aloittaneet varsinaisia neuvotteluja.