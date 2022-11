Kimi Räikkösen legendaariset sanat muistetaan lähes aina väärin – näin hän oikeasti sanoi

Kimi Räikkösen F1-uran ikonisimmasta hetkestä on tasan kymmenen vuotta.

– Kymmenen vuotta sitten Kimi tiesi, mitä oli tekemässä.

Näin hekumoitiin F1-sarjan virallisella Twitter-tilillä julkaistun videon yhteydessä.

Video on peräisin kymmenen vuoden takaa, jolloin Kimi Räikkönen painoi Abu Dhabin GP:ssä mustalla Lotuksellaan kohti voittoa.

Tuolloin talli kertoi radioteitse suomalaiselle, että Ferrarin Fernando Alonso on häntä viisi sekuntia perässä. Talli lupasi pitää Räikkösen ajan tasalla kisan tilanteesta.

Räikkönen ei tiedoista välittänyt.

–Just leave me alone, I know what to do! (Jättäkää minut rauhaan, tiedän mitä pitää tehdä!) hän huusi takaisin ja ajoi voittoon.

Räikköstä on usein siteerattu väärin väittämällä hänen sanoneen tiimiradioon ”I know what I’m doing”, mutta todellinen ilmaisu oli ”I know what to do.”

Yhteen ikoniseen hetkeen on kiteytynyt hyvin Räikkösen jäyhä ja omapäinen persoona. Hän ei välittänyt turhasta jutustelusta saati muiden neuvoista, vaan halusi tehdä rauhassa oman hommansa.

Samassa Abu Dhabin kisassa kuultiin myöhemmin myös toinen kiivas viestinvaihto Lotuksen tiimiradiossa.

Talli muistutti Räikköstä, että tämä pitäisi pitää renkaat lämpiminä turva-auton takana ajaessaan.

– Joo joo joo. Teen sitä koko ajan. Ei tarvitse muistuttaa kymmenen sekunnin välein, Räikkönen tuhahti takaisin.

Vuoden 2007 F1:n maailmanmestari päätti historianlehtiä havisuttaneen formulauransa viime kauteen. Kipinä moottoriurheiluun kytee kuitenkin yhä. Elokuussa Räikkönen ajoi Yhdysvalloissa Nascar-sarjan pääluokassa yhden kisan Watkins Glenin radalla.

Trackhouse Racing -tallin omistaja Justin Marks vihjasi tuoreeltaan Motorsport-lehdessä, että 43-vuotias Räikkönen saatetaan nähdä myös jatkossa Nascar-radoilla.