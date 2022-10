Fernando Alonso vähätteli Lewis Hamiltonia – britti iski nyt tylysti vastaan 15 vuotta vanhalla kuvalla

Lewis Hamilton tuntee oman arvonsa.

Espanjalaiskuljettaja Fernando Alonso, 41, kohautti ennen Meksikon F1-viikonloppua vähättelemällä Lewis Hamiltonia.

Alonso aiheutti kohun sanomalla, että pitää Max Verstappenin maailmanmestaruuksia jo nyt suurempana saavutuksena kuin Hamiltonin seitsemää MM-titteliä.

– Kunnioitan Lewisiä, mutta on silti eri juttu voittaa seitsemän maailmanmestaruutta, kun pitää kilpailla vain tallikaveriasi vastaan. Mielestäni mestaruuksilla on vähemmän arvoa kuin silloin, kun titteleitä on vähemmän, mutta joutuu taistelemaan muita samantasoisia tai jopa kovempia kuljettajia vastaan, Alonso sivalsi hollantilaisen De Telegraafin mukaan Hamiltonia.

Alonso on itse kaksinkertainen maailmanmestari ja Hamiltonin entinen tallikaveri. Nyt Hamilton julkaisi piikittelevän kuvan 15 vuoden takaa.

Hamilton ajoi voittoon Yhdysvaltain GP:ssä Indianapolisin radalla 2007. Alonso täydensi McLarenin kaksoisvoiton, mutta hermostui kesken kisan kaksikon kaksintaisteluun.

Alonson mielestä hänet olisi hallitsevan maailmanmestarin oikeudella pitänyt päästää tallimääräyksellä tulokaskuskin ohi.

Kuvassa Hamilton seisoo Alonsoa korkeammalla. Alonson puheisiin nähden Hamiltonin voi ajatella haluavan osoittaa kuvalla oman näkemyksensä asiasta.

Kauden 2007 maailmanmestaruus ratkesi kauden päätöskisassa Ferrarin Kimi Räikkösen eduksi. Riitaisan kauden ajaneet Alonso ja Hamilton jäivät molemmat pisteen päähän Räikkösestä.

Alonso pyörsi myöhemmin otsikoihin nostetut puheensa Twitterissä ja mainitsi kaikkien MM-titteleiden olevan yhtä ansaittuja.

Sunnuntaina ajettavassa Meksikon GP:ssä Alonso ja Hamilton tuskin joutuvat taisteluun ihan ensimmäisissä mutkissa. Mercedeksen Hamilton oli aika-ajossa kolmas, Alpinen Alonso yhdeksäs.