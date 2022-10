Suomalaiskuljettaja lähtee jahtaamaan pisteitä tulevana viikonloppuna Meksikosta.

Valtteri Bottas ei sulje pois mahdollisuutta, että hän ajaisi formula ykkösiä myös kaudella 2026, jolloin Alfa Romeo -talli ajaa ensimmäistä kauttaan Audin moottoreilla.

Saksalainen autonvalmistaja julkisti alkuviikolla, että se alkaa toimittaa Sauberille moottoreita kaudesta 2026 alkaen. Sauber kilpailee nykyisin Alfa Romeon nimellä.

– Olen silloin 37-vuotias, joten miksi ei, Bottas arvioi ennen Meksikon F1-viikonloppua.

Ikä ei ole este, sillä Fernando Alonso teki 41-vuotiaana sopimuksen ensi kaudesta, ja Bottaksen entisen Mercedes-tallikaverin Lewis Hamiltonin, 37, uskotaan jatkavan uraansa.

– Formula ykkösissä on aina arvostettu kokemusta, mutta toisaalta sarjaan on tullut superlahjakkaita nuoria. Uskon, että formuloissa säilyy kokemuksen ja nuoruuden yhdistelmä, Bottas sanoi.

Bottaksella ei ole aikomuksia vaihtaa aikoihin Pohjois-Amerikan IndyCar-radoille, vaikka Racingnews365-sivusto väläyttikin Indy-vaihtoehtoa Bottaksen uraliikkeeksi.

– Jotkut innostuivat, kun sanoin Austinin kisan yhteydessä, että tykkään Indy-sarjan kilpailuista. Viihdyn hyvin Yhdysvalloissa, joten olen avoin vaihtoehdoille, mutta en aio jättää formula ykkösiä vielä pitkään aikaan, Bottas kertoi.

– Jatkosopimuksesta Alfa Romeon kanssa ei kuitenkaan kannata kysellä ennen ensi syksyä, Bottas tuumasi.

Valtteri Bottas ja Guanyu Zhou tutustuivat meksikolaisiin herkkuihin ennen tulevan viikonlopun osakilpailua.

Bottaksen lähivuosien keskittyminen on formula ykkösissä, ja suomalaiskuljettaja uskoo Audin tuovan ison harppauksen tallille, sillä merkittävä autonvalmistaja on valmis panostamaan kuninkuusluokkaan.

– Olisi mielenkiintoista olla mukana siinä prosessissa, jos se vain on mahdollista, Bottas sanoi.

Bottas teki Alfa Romeon kanssa monivuotisen sopimuksen syyskuussa 2021. Sopimuksen julkistamisen aikaan MTV kertoi, että Bottaksen sopimus on lähtökohtaisesti kolmevuotinen, joten hän ajaa tallissa ainakin vielä kauden 2024.

Meksikossa Bottas sanoi, että Alfa Romeolla on vielä matkaa F1:n kärkitallin tekemisen tasoon ja resursseihin. Audin tuella kärkitallien etumatkaa on kurottavissa.

– En näe estettä sille, että pääsisimme samalle tasolle kuin parhaat tallit, Bottas totesi.

Hänellä on vertailukohtaa Mercedekseltä, jolla hän ajoi neljä vuotta.

Audin tulevien F1-moottorien kilpailukykyisyyttä on toistaiseksi mahdoton ennakoida. Bottas toivoo kuitenkin, että uuden taustayhtiön avulla talli pystyy tekemään nykyistä parempaa kehitystyötä kauden aikana.

– Tuotantopuolen pitäisi olla nykyistä nopeampaa, jotta halutut muutokset toteutuvat, Bottas sanoi.

Valtteri Bottaksen sopimus Alfa Romeon kanssa kattaa myös kauden 2023.

Alfa Romeo -talli ei ole tottunut taistelemaan F1-kilpailujen kärkisijoista, mikä on iso ero Bottaksen aiempaan talliin Mercedekseen verrattuna. Bottas on kuitenkin luottavainen, että talli voi löytää voittotaisteluun tarvittavat keinot.

– On aika selvää, että jos taistellaan kymmenennestä sijasta tai voitosta, se vaikuttaa ihmisiin eri tavalla. Alfa Romeolla on kuitenkin potentiaalia. Tiesin jo talliin tullessani, että tämä on kehitysprosessi, Bottas sanoi.

Alfa Romeo on valmistajien MM-sarjassa kuudentena, kun ajamatta on kolme kilpailua. Bottaksen sijoitus kuljettajien pisteissä on kymmenes, mutta edellisestä pistekisasta on kuukausia. Bottas ajoi pisteille viimeksi 19. kesäkuuta Kanadassa.

– Hyvän alkukauden jälkeen on ollut hankalaa, kun emme ole saaneet tuloksia. Toivottavasti pystymme päättämään kauden positiivisesti, Bottas sanoi.