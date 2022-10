Kova väite leviää: Kritisoitu F1-tähti palaa Red Bullille

Daniel Ricciardon tulevaisuudesta tihkui uutta tietoa.

McLarenin F1-autoa tällä kaudella ohjastava Daniel Ricciardo on jäänyt formuloiden tuolileikissä ilman ajopaikkaa kaudelle 2023.

Nyt Sky Sportsin F1-toimittaja Ted Kravitz väittää, että Ricciardo, 33, palaa Red Bullille. Tölkkitallilla ei ole tarjolla kisakuskin paikkaa, vaan Ricciardo ollaan palkkaamassa reservikuljettajaksi.

– Minulla on hyviä uutisia Daniel Ricciardon faneille. Tietojeni mukaan hän on solminut sopimuksen reservikuljettajan tehtävästä, Kravitz sanoi PlanetF1:n mukaan.

Red Bullin kisakuljettajat ensi kaudella ovat kaksinkertainen maailmanmestari Max Verstappen sekä meksikolainen Sergio Perez.

Ricciardon huhuttiin siirtyvän Mercedeksen reservikuljettajaksi, mutta Kravitzin mukaan tämä huhu ei pidä paikkaansa, vaan Ricciardon suuntana on nimenomaan Red Bull.

Ricciardo itsekin vihjaili toimittajille tulevaisuudestaan sanomalla, että hänet nähdään varikolla myös ensi kaudella. Aussikuljettaja kuitenkin kiisti allekirjoittaneensa jo sopimuksen reservikuljettajan roolista.

– Käynkö keskusteluja? Kyllä. Mutta nimeä ei ole vielä papereissa, Ricciardo sanoi.

Ricciardo ajoi Red Bullilla kaudet 2014–2018. Red Bullilta hän siirtyi Renault’lle, jossa hän ajoi kaksi kautta.

Nyt käynnissä on Ricciardon toinen kausi McLarenilla. Aussikuljettajan otteet ovat olleet yllättävän vaisuja. Tällä kaudella Ricciardo on kerännyt vain 29 pistettä, kun hänen tallikaverillaan Lando Norrisilla on kasassa 101 pistettä.

Ricciardo on ilmaissut kiinnostuksensa palata F1-kisakuskiksi kaudella 2024.