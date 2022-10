Lewis Hamilton jyrähti Emma Kimiläisen kohtalosta

Kuljettajalegenda Lewis Hamiltonin mielestä F1:n omistajan olisi pitänyt pelastaa naisten kilpasarja W Series.

Seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton otti voimakkaasti kantaa naiskuljettajien asemaan formula ykkösten Yhdysvaltain GP:n alla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Kohteena oli erityisesti naisten W Series, joka keskeytettiin lokakuun alussa talousongelmien takia.

Naisten kisasarjan osakilpailu oli määrä ajaa Teksasissa miesten F1-osakilpailun yhteydessä, mutta rahoittajien vetäytymisen takia naisia ei nähdä radalla. Suomalainen Emma Kimiläinen oli yksi naisten luokan kuskeista.

Hamiltonin mielestä F1-sarjaa pyörittävällä Liberty Medialla olisi ollut velvollisuus ottaa naisten sarja huostaansa.

– 100 prosentin velvollisuus, jotta W Series olisi jatkunut, Hamilton sanoi motorsport.comin mukaan.

Brittikuljettaja muistutti, ettei naisilla ole ollut juurikaan roolia autourheilun kuninkuusluokassa.

– Naiset eivät ole saaneet mahdollisuuksia koko F1:n historiassa, eikä heidän asemaansa keskitytä nytkään, Hamilton sanoi.

Emma Kimiläinen vauhdissa toukokuussa Miamin osakilpailussa.

Vaikka naiset ja tytöt harrastavat autourheilua, tie formula ykkösiin on kivinen.

– Hämmästyttävän hyvillä naiskuljettajilla ei ole väylää päästä F1:iin eikä kilpailusarjan johtotehtävissä ole riittävästi naisia.

Hamiltonin mielestä puheet siitä, ettei F1:ssä nähdä koskaan naisia ovat hölmöjä, koska asian eteen ei tehdä riittävästi.

Formula ykköstä vuodesta 2017 hallinnoinut Liberty Media on onnistunut tekemään lajista aiempaa kiinnostavamman ja tuottavamman. Siinä on auttanut Netflixillä pyörinyt Drive to survive -ohjelma, joka on herättänyt suuren yleisön kiinnostuksen formuloita kohtaan.

Kuljettajalegendan sormi osoittaakin yhdysvaltalaista omistajatahoa kohti. Hänen mielestään F1:n omistajayhtiöllä olisi ollut riittävästi varallisuutta naisten W Seriesin pelastamiseksi.