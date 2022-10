Alfa Romeon suomalaiskuski muisteli lämpimästi Austinissa tulleita saavutuksiaan.

Formula ykkösten ja Alfa Romeon suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas vaatii Red Bullille tiukkaa rangaistusta viime kauden kulusäännön rikkomisesta.

Kansainvälinen autoliitto FIA kertoi viime viikolla, että Red Bull syyllistyi ”vähäiseen” kulukaton ylitykseen, minkä lisäksi myös Aston Martin rikkoi sarjan taloudellisia määräyksiä kaudella 2021.

Red Bullin Max Verstappen voitti viime vuonna ensimmäisen maailmanmestaruutensa niukasti ennen Bottaksen Mercedes-tallitoveria Lewis Hamiltonia. FIA:n mukaan Red Bull ylitti 145 miljoonan dollarin eli 149,6 miljoonan euron kulukaton vajaalla viidellä prosentilla.

– Minusta säännöt ovat sääntöjä, ja jos niitä ei noudata, rangaistuksen pitäisi sattua. Henkilökohtaisesti toivon, että rangaistus on tiukka ja ankara, koska tällaisia asioita ei pitäisi tapahtua. Toivon sitä, koska olin viime vuonna taistelemassa merkkimestaruudesta, jonka voitimmekin, mutta kuljettajamestaruuden hävisimme parilla pisteellä, Bottas sanoi Yhdysvaltain gp-viikonlopun alla.

– Pari miljoonaa voi tehdä suuren, suuren eron.

Ferrarin Carlos Sainz antoi tukensa Bottaksen ajatuksille.

– Uskon, että kaikki tallit ja kuljettajat haluavat selkeyttä ja oikeudenmukaisuutta. Tiedämme kaikki, miten paljon pari miljoonaa helpottaa auton kehittämistä, espanjalaiskuski sanoi AFP:n mukaan.

Bottaksella on Austinin radasta lämpimiä muistoja. Suomalainen nappasi radalla ensimmäiset MM-pisteensä vuonna 2013 Williamsin ratissa, ja kuusi vuotta myöhemmin Bottas nousi Mercedes-haalarissa kisan korkeimmalle korokkeelle.

– Ensimmäiset pisteet vuonna 2013 tuntuivat kuin voitolta, koska kausi oli niin pitkällä ja auton kanssa oli ollut haasteita. Ajaminen pisteille oli huikeaa, ja pääni oli kipeä seuraavana päivänä... Ja voitto 2019 tuli paalupaikalta. Muistot täältä ovat todella hienoja, ja toivottavasti niitä tulee lisää, Bottas sanoi.

Yhdysvaltain gp on kauden 19:s kilpailu. Bottas keräsi kauden yhdeksästä ensimmäisestä kisasta mukavasti pisteitä, mutta yhdeksässä edellisessä kisassa hän ei ole yltänyt kymmenen parhaan joukkoon.

– Meillä on ollut tietysti joitakin keskeytyksiä, mutta jotkut muut tallit ovat pystyneet kehittämään autoaan enemmän kuin me. Toivon, että meillä on täällä taas pistemahdollisuudet auton uusilla päivityksillä, Bottas totesi.

Hollantilaiskuski Verstappen varmisti toisen peräkkäisen mestaruutensa jo edellisessä, sateen sävyttämässä kilpailussa Japanin Suzukassa.