F1:n sensaatiokuski ja ”tohtori Marko” tapasivat salaa Itävallassa – Max Verstappenin juoni toteutui

Nyck De Vriesin vuosi on ollut satumainen.

Formulakuljettaja Nyck De Vries kertoi F1:n Beyond the Grid -podcastissa, miten hänen ensi kauden sopimuksensa AlphaTaurin kanssa syntyi. De Vriesin nousu F1-kuskiksi kaudelle 2023 on yksi vuoden hienoimmista tuhkimotarinoista.

27-vuotias kuski aloitti tämän vuoden reservi- ja testikuljettajana. Hän ajoi testeissä ja harjoituksissa Williamsin, Mercedeksen, Alpinen ja Aston Martinin autoja. Italian GP:ssä Monzassa hänelle kuitenkin ilmoitettiin yllättäen, että hän hyppää aika-ajoihin Williamsin rattiin ja ajaa myös osakilpailun.

Williamsin vakikuski Alexander Albon oli joutunut sairaalaan umpilisäketulehduksen vuoksi. De Vries käytti tilaisuutensa hyväkseen, ajoi debyytissään yhdeksänneksi ja sai kaksi MM-pistettä.

Hurlumhei alkoi.

– Puhelimeni vain soi soimistaan. Halusin käyttää etsikkoaikani hyväksi ja hankkia itselleni mahdollisuuden ajaa F1:ssä vuonna 2023, De Vries sanoi podcastissa.

Yllättävää kyllä, hollantilaisella ei ole manageria vaan hän hoitaa sopimusasiansa itse.

De Vriesin mukaan hän kävi Williamsin kanssa pitkään keskusteluja ja mahdollisesta vakipaikasta brittitalliin. Hänellä oli myös sovittuna lisätesti ranskalaistalli Alpinen kanssa.

Sitten hän lähti syömään maailmanmestarin ja maanmiehen Max Verstappenin kanssa Monacossa, jossa kaksikko asuu. Kuskit tuntevat toisensa pitkältä ajalta ja he halusivat juhlistaa De Vriesin upeaa saavutusta ja Verstappenin voittoa Monzassa.

– Puhuimme tilanteestani ja mahdollisuuksistani avoimesti. Pohdimme AlphaTauria ja tohtori Markoa ja siitä se sitten lähti. Myöhemmin samalla viikolla olin jo Grazissa, De Vries paljasti.

Verstappen ajaa Red Bullin F1-tallissa. AlphaTauri on energiajuomajätin kakkostalli. Helmut Marko on Red Bullin kuskikehitysohjelman johtaja, joka houkutteli myös Verstappenin talliin. Marko on kotoisin Itävallan Grazista ja hänellä on oikeustieteen tohtorintutkinto 1960-luvulta.

Helmut Marko rutisti Max Verstappenia Kanadan GP:ssä kesäkuussa.

De Vriesin mukaan hän tuli tohtori Markon kanssa mainiosti juttuun.

– Käytimme kaksi päivää syöden itävaltalaista ruokaa ja puhuen tulevaisuudesta. Tohtori Marko on huumorintajuinen ja me kunnioitamme toisiamme. Uskon, että hän arvosti sitä, että olin saapunut Graziin ja että edustin itseäni, joten saatoimme puhua suoraan, kuski kertoo.

Hän sanoo ymmärtäneensä salaisella Itävallan-matkallaan, että hän ajaisi todennäköisesti F1:ssä kaudella 2023.

Varsinaisessa sopimuksessa kesti vielä aikansa, sillä ranskalaiskuski Pierre Gaslyn piti ensin siirtyä AlphaTaurilta Alpinelle. De Vries, joka on urallaan voittanut esimerkiksi F2- ja Formula E-sarjojen maailmanmestaruudet, ajaa ensi kaudella talliparinaan tulinen japanilainen, Yuki Tsunoda.