McLaren ja Mercedes hyökkäävät rajusti Red Bullia vastaan

Red Bullin kulukattorikkomus on saanut kilpailijat vaatimaan kovaa rangaistusta.

Kansainvälinen autoliitto Fia tiedotti viime maanantaina, että Red Bull ja Aston Martin rikkoivat viime kaudella F1:n kulukattosääntöjä.

Molemmat tallit syyllistyivät menettelyvirheisiin taloustietojen ilmoittamisessa, mutta ainoastaan Red Bullin katsottiin ylittäneen itse kulukatto. Talli kiistää syyllistyneensä rikkomukseen.

Fia ei ole vielä kertonut mahdollisista rangaistuksista.

Kilpailijatalleista McLaren ja Mercedes lobbaavat voimakkaasti kovan rangaistuksen puolesta. Autosportin mukaan McLaren lähetti Fialle, F1:n toimitusjohtajalle Stefano Domenicalille ja kaikille kulukattoa noudattaneille talleille kirjeen, jossa se vaatii kovia toimia.

– Rajan yli mennyt rahankäyttö sekä muut mahdolliset rikkeet ovat suoranaista huijaamista. Toimimalla näin on luotu merkittävä etu. Jokainen talli, joka on käyttänyt liikaa rahaa on saanut epäreilun edun sen kyseisen sekä seuraavan kauden auton kehittämisessä, McLarenin pomon Zak Brownin allekirjoittamassa kirjeessä sanotaan.

Kirjeessä Brown kehuu Fian antaneen talleille erinomaisen tilaisuuden oppia, miten kulukatto toimii. Kaudella 2020 jokainen talli kävi käytännössä läpi kenraaliharjoituksen.

– Fian prosessi on ollut erittäin läpinäkyvä ja perusteellinen. Meillä oli vuoden verran aikaa oppia ja pyytää lisätietoja epäselviä tilanteita varten. Toisin sanoen nyt ei kenelläkään ole mahdollisuutta sanoa, että jokin asia tuli yllätyksenä.

Brownin mielestä pelkkä sakko ei ole riittävä rangaistus, vaan rikkojille on langetettava myös kilpailullinen sanktio. McLarenin ehdotus on sääntöjä rikkoneen tallin seuraavan kauden kulukattolukeman laskeminen. Ehdotuksena talli esittää, että rangaistus olisi summa, jolla talli aiemmin rikkoi kulukattoa ja päälle kahden miljoonan dollarin kulukattorangaistus.

Toisin sanoen jos Red Bull olisi ylittänyt kulukaton esimerkiksi kahdella miljoonalla dollarilla, sen kauden 2023 kulukatto olisi ylityksen ja sakon yhteissummalla neljä miljoonaa pienempi kuin muilla.

– Kaksi miljoonaa on 25–50 prosenttia vuosittaisesta auton kehitysbudjetista ja sen vuoksi sillä on merkittävä vaikutus myös pitkäaikaisesti.

Lisäksi talli esittää tuulitunnelitestaamisajan vähentämistä.

Myös Mercedeksen tallipomo Toto Wolff on ottanut kovasanaisesti kantaa tilanteeseen. Mercedes oli viime kaudella kärsijän roolissa, kun Max Verstappen nappasi viimeisen kilpailun viimeisellä kierroksella kuljettajien maailmanmestaruuden.

– En haluaisi olla päättäjien roolissa tässä tilanteessa. Kuskit ajavat aivan äärirajoilla ollakseen huipulla. Nämä (kulukaton ylittämiset) ovat ratkaisuja, jotka talli tekee, ja joihin kuskilla ei ole osaa eikä arpaa. Mutta silti viime kädessä kuljettaja istuu käytännössä steroidiahdetussa autossa. Tämä on vaikea tilanne, Wolff sanoi Singaporen GP:n yhteydessä GPFans-sivuston mukaan.

Verstappen on jo varmistanut kauden 2022 kuljettajien maailmanmestaruuden. Red Bull johtaa ylivoimaisesti myös valmistajien MM-sarjaa.

F1-sarja jatkuu tulevana viikonloppuna Austinissa Yhdysvalloissa.