Onko tässä seuraava suomalainen F1-tähti? Tuukka Taponen, 15, sai iloisia uutisia

Tuukka Taponen on toista kertaa Ferrarin kuljettaja-akatemian finaalivaiheessa.

Tuukka Taponen on menestynyt mainiosti kartingissa.

Ferrari tiedotti, että suomalainen Tuukka Taponen, 15, on kutsuttu Ferrarin kuljettaja-akatemian viimeiseen karsintavaiheeseen.

Karsintoja on käyty ympäri maailmaa. Finaalivaiheeseen Maranelloon on kutsuttu kuusi Ferrarin mielestä lupaavinta nuorta kuljettajaa. Finaalivaiheen kuljettajat ovat 14–16-vuotiaita. He antavat näyttöjä Maranellossa lokakuun lopulla.

Viisi päivää kestävässä finaalivaiheessa kuljettajat käyvät läpi paljon erilaisia testejä. Ferrari tahtoo selvittää, kenellä heistä on parhaat henkiset ja fyysiset ominaisuudet F1-kuljettajaksi.

Taponen on finaalivaiheeseen kutsutuista kuljettajista ainoa eurooppalainen.

Viiden muun finaalivaiheen kuljettajan joukosta ainakin etukäteen esiin 15-vuotias brasilialainen Emerson Fittipaldi Jr. Hänen isänsä on kaksinkertainen Formula 1:n maailmanmestari ja Indie 500-voittaja.

Lohjalainen Taponen osallistui Ferrarin kuljettaja-akatemian karsinnan finaaliin myös viime vuonna. Hän päätti jatkaa vielä kauden karting-auton ratissa.

Kausi 2022 sujui Taposelta mallikkaasti. Nuori suomalainen sijoittui edelliskauden historiallisen maailmanmestaruuden jatkeeksi OK-luokassa toiseksi.

Aktiivisista F1-kuljettajista Charles Leclerc, Sergio Pérez sekä Lance Stroll ovat nousseet kuninkuusluokkaan nimenomaan arvostetusta Ferrarin akatemiasta.