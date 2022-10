F1-asiantuntija vaatii Red Bullille kovaa rangaistusta – asettaa yhden ehdon

Ossi Oikarisen mielestä menneisiin MM-sarjapisteisiin ei pidä kajota.

Kansainvälinen autoliitto Fia tiedotti maanantaina, että Red Bull ylitti viime kaudelle asetetun kulukaton F1-sarjassa.

Vuodelle 2021 asetettu kulukatto oli 145 miljoonaa dollaria. Fian mukaan Red Bull syyllistyi lievään rikkomukseen, mikä tarkoittaa, että tallin budjetti on ylittynyt alle viidellä prosentilla eli alle 7,25 miljoonalla dollarilla.

Aston Martinin taas katsottiin syyllistyneen menettelyrikkeeseen kulukaton kanssa, mutta se ei ylittänyt varsinaista kulukattoa.

Ilta-Sanomien F1-asiantuntija Ossi Oikarinen pitää harmillisena, että vielä ei tiedetä, miten suuri Red Bullin ylitys on.

– Jos ylitys on tuhat euroa niin eihän siitä voi antaa samanlaista rangaistusta kuin jos se on vaikkapa viisi miljoonaa. Siksi tilannetta on vielä vaikea arvioida, Oikarinen sanoo.

Hypoteettisessa tilanteessa, jossa Red Bullin ylitys olisi useita miljoonia, Oikarisen mielestä pitää antaa tuntuva rangaistus, jotta kulukaton uskottavuus säilyy.

Mahdollisia rangaistuksia ovat huomautus, kilpailukielto, tuulitunnelitestaamisen rajoittaminen, sakkorangaistus sekä talli- tai kuljettajapisteiden vähentäminen siltä kaudelta, jolloin rike tapahtui.

– Jos ollaan lähellä viiden prosentin ylitystä niin Fian pitää reagoida kovaa, ottaa kovat keinot käyttöön. Rangaistuksen pitää olla tuntuva. Tallille pitää antaa ensinnäkin sellainen sakko, joka tuntuu. Ja muilta osin rangaistuksen pitäisi olla sellainen, joka vaikuttaa tallin toimintaan tulevaisuudessa, eikä puutu esimerkiksi menneeseen MM-sarjaan.

Oikarisen mielestä esimerkiksi Max Verstappenin kauden 2021 maailmanmestaruuteen puuttuminen olisi virhe. Sarjan uskottavuus kärsisi ison kolauksen, jos pitkän kauden jännittäneet fanit joutuisivat toteamaan lähes vuoden päätöskisan jälkeen, että nähtyä lopputulosta muutetaan.

Ossi Oikarinen toivoo, että jos Red Bullin rike on iso, niin sitä luokkaa on myös rangaistus.

Lisäksi menneeseen kajoavan rangaistuksen arviointi olisi vaikeaa, koska Oikarisen mukaan pitäisi tietää vielä tarkemmin, milloin ja miten kulukattoa on ylitetty ja mihin tarkoitukseen.

Siksi onkin järkevämpää katsoa eteenpäin.

– Mahdollisia rangaistuksia ovat esimerkiksi uuden auton kehittämiseen käytettävän tuulitunneliajan rajoittaminen tai aerodynaamisen testaamisen rajoittaminen. Lisäksi voidaan mm. rajoittaa tulevan kauden kulukattoa sitä rikkovan tallin osalta. Silloin muutkin tajuavat, että se on vakava rike.

Ferrarin tallipomo Mattia Binotto arveli viime sunnuntaina, että pieneksikin laskettava rike on todella merkittävä.

– Viisi miljoonaa merkitsee puolta sekuntia kierrokselta (nopeampaa autoa), 1–2 miljoonaa 0,1–0,2 sekuntia. Se voi olla ero toisen sijan ja paalupaikan välillä, Binotto latasi BBC:n mukaan.

Oikarinen ei ala kiistellä Binotton numeroiden kanssa.

– Fialla ja Mattialla on varmasti parempi käsitys numeroista, mutta totta kai tuolla rahalla saa lisää resursseja, työntekijöitä auton kehityspuolelle tai tuulitunneliin. Siellä liikutaan nykyisin hyvin rajallisilla resursseilla, joten totta kai (lisäraha) tuntuu.