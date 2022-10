Daniel Ricciardo paljasti karun totuuden F1-urastaan

McLarenilta sivuun sysätty australialaiskuljettaja Daniel Ricciardo kommentoi F1-uransa tilaa.

Daniel Ricciardo ei usko ajavansa formula ykkösissä ensi kaudella, selviää Autosport-sivuston haastattelusta.

33-vuotias australialainen myönsi asian lauantain kuljettajauutisten jälkeen. Varhain aamulla varmistui, että Pierre Gasly siirtyy AlphaTaurilta Alpinelle ja hänen paikalleen hyppää Nyck de Vries.

– Olin tietoinen Gasly-uutisesta jo etukäteen. Tiesin heidän (Alpinen) kaavailleen sopimusta jo jonkin aikaa.

– Sanotaan, että olin valmistautunut tähän, eikä tämä ollut yllätys.

Vaikka ensi kauden kuskipaletissa on vielä kaksi tyhjää paikkaa, yksi Williamsilla ja yksi Haasilla, Ricciardo ei ole kummankaan tallin ykkösehdokas.

Williamsin rattiin on kaavailtu yhdysvaltalaista Logan Sargeantia. Haasin taas tiedetään keskustelevan Nico Hulkenbergin ja Antonio Giovinazzin kanssa.

Vaikka hymyilevää australialaiskuljettaja Ricciardoa ei nähtäisi kuningassarjassa ensi kaudella, ei hän ole valmis vielä kuoppaamaan F1-uraansa. Muiden sarjojen – kuten amerikkalaisen Nascarin perään – Ricciardo ei halua vielä katsella.

– Suunnitelmani on edelleen olla mukana formula ykkösissä. Sanoisin, että tämä on pieni tauko urallani. Minulla on täysi fokus kaudessa 2024, Ricciardo totesi Autosportille.

Daniel Ricciardo on ajanut formula ykkösissä vuodesta 2011. Hän vietti vuodet 2014–2018 Red Bullin ratissa, minkä jälkeen hän siirtyi Renault’lle ja sieltä McLarenille kauden 2021 alusta.

Australialaisella on taskussaan kahdeksan osakilpailuvoittoa, joista viimeisin Monzassa viime syksynä.

Tällä kaudella Ricciardo on kärsinyt pahoista vaikeuksista. Elokuun loppupuolella McLaren ilmoitti purkavansa sopimuksen australialaisen kanssa kauden 2022 jälkeen.