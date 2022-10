Pierre Gaslyn uusi F1-talli paljastui yllättävällä tavalla – Mercedes hyppäsi heti haaskalle

Pierre Gasly siirtyy Alpinelle ensi kaudeksi, kertoo jalkapallotoimittajana tunnettu Fabrizio Romano.

F1-kuljettaja Pierre Gasly siirtyy ensi kaudeksi Alpinelle, kirjoittaa jalkapallon sisäpiiritoimittaja Fabrizio Romano.

Alpha Tauria ja sen edeltäjää Toro Rossoa useamman kauden edustanut ranskalainen ajaa Romanon mukaan ensi kaudella ranskalaistallissa yhdessä maanmiehensä Esteban Oconin kanssa.

Gasly on ollut pitkään Red Bullin suojatti ja nousi sen kuljettajaohjelman kautta F1-sarjaan 2017. Hän on edustanut Toro Rossoa, Red Bullia ja Alpha Tauria siitä lähtien.

Gaslylla oli Alpha Taurin kanssa sopimus vielä ensi kaudesta sopimus, mutta tallit pääsivät yhteisymmärrykseen siirrosta. Alpha Tauri on tiettävästi jo tehnyt sopimuksen Nyck De Vriesin kanssa ajopaikasta Yuki Tsunodan rinnalla.

Gaslyn siirtoa on pidetty pitkään hyvin todennäköisenä, mutta lopullinen tieto siitä kiiri erikoista kautta – Romanon Twitter-tililtä. Normaalisti Romano paljastaa jalkapallon suuria siirtoja, mutta teki nyt tavaramerkkinsä, eli ”Here we go” (nyt mennään) -iskulauseellaan ryyditetyn paljastuksen F1-sarjasta.

– Erilainen Here we go tänään! Siirryn hetkeksi F1:n puolelle. Tietojeni mukaan Pierre Gasly siirtyy ensi kaudeksi Alpinen talliin Alpha Taurilta. Henkilökohtaisista ehdoista on sovittu, ja virallinen tiedote tulee muutaman tunnin kuluttua, Romano twiittasi.

Alpine vastasi virallisella tilillään kujeilevasti mietiskelevällä hymiöllä. Mercedes heitti myös lusikkansa soppaan vastaamalla Alpinen viestiin ”Here we go, go, go...”. Kun Mercedeksen hyppäämistä Alpinen asioiden keskelle ihmeteltiin, oli vastaus selvä.

– Olemme täällä vain draaman vuoksi.

Gaslyn uran toistaiseksi suurin hetki nähtiin kaudella 2020, kun hän ohjasi Alpha Taurin keskikastin menopelin voittoon Monzan GP:ssä.