Kommentti: Koko F1-sarjan uskottavuus on nyt pelissä – tätä ratkaisua ei saa mokata

Jos joku on ylittänyt F1:n kulukaton, pitää rangaistuksen olla tuntuva, kirjoittaa Janne Oivio.

Viime viikolla F1-varikoilla alkoi kiertää sitkeä huhu: kaksi tallia ylitti sittenkin kaudelle 2021 sarjaan asetetun kulukaton. Singaporen GP-viikolla F1:n isokenkäiset yksi toisensa perään vihjasivat hyvin suoraan, että rikkureita on, ja että ne olisivat Red Bull ja Aston Martin.

Perään vielä Ferrarin nokkamies Mattia Binotto ynnäsi, että 145 miljoonan dollarin kulukaton ylittäminen esimerkiksi neljällä miljoonalla – joka laskettaisiin yhä vain lieväksi ylitykseksi – voisi tuoda lisävauhtia jopa puoli sekuntia kierrokselta

Tämä alleviivasi asiaa järeästi. Jos joku on syyllistynyt ns. luovaan kirjanpitoon, saavutettu etu on ollut valtava, vaikka rike katsottaisiin teknisesti pieneksi. Ja jos kyseessä on todella ollut Red Bull, se on myös vaikuttanut ehkä ratkaisevasti koko kauden mestaruustaisteluihin.

Mercedes voitti valmistajien MM-sarjan, mutta Red Bullin Max Verstappen vei kuskien MM-tittelin.

Max Verstappen on lähellä uransa toista maailmanmestaruutta.

Kansainvälisen autoliiton Fian piti julkistaa tilinselvitykset tämän viikon keskiviikkona, mutta liitto tiedottikin h-hetkellä, että faktat lyödään tiskiin vasta Japanin GP:n jälkeen ensi maanantaina.

Spekulointi alkoi välittömästi: jos kaikki tallit saivat kulunsa mahtumaan katon alle, miksi viivyttää julkistusta?

Korostetaan, että voimme vain spekuloida sillä, onko joku rikkonut sääntöjä. Sisäpiirin tietoa ei ole, jos sellaiseksi ei lasketa lähes jokaisen tallipomon puheita – poislukien Red Bull ja Aston Martin, jotka molemmat vannovat syyttömyyttään.

Jos jonkun tallin katsotaan syyllistyneen rikkeeseen, on Fia todella kovassa paikassa. Siksi ei olekaan yllättävää, jos Fia on halunnut ottaa vähän lisäaikaa pohtiakseen mahdollisia sanktioita – ja mahdollisesti neuvotellakseen eri osapuolten kanssa siitä, mikä olisi paras tapa toimia.

Ratkaisun merkitystä ei voi liikaa korostaa. Jos tallit eivät kunnioita budjettikattoa, se on käytännössä merkityksetön – ja tärkeä sääntöuudistus sen myötä turha.

Fia on tarkoituksella jättänyt rangaistusskaalan varsin epämääräiseksi – oletettavasti sen vuoksi, että se pystyy arvioimaan jokaisen rikkeen tapauskohtaisesti. Lisäsyy on varmasti sekin, että jos tietystä rahallisesta ylityksestä seuraisi automaattisesti jokin tarkka rangaistus kuten varoitus tai pienet sakot, voisi jokainen talli laskea, minkä suuruinen kulukaton ylitys olisi harmitonta.

Lievän rikkeen tapauksessa on mahdollista antaa esimerkiksi ”vain” varoitus tai sakot. Listalle kuuluvat myös pistemenetykset kaudelta, jolloin rikkeet sattuivat, sulkeminen kilpailuista tai tapahtumista tai rajoitukset esimerkiksi tulevien kausien autojen testaamisen määrään tai tuulitunneliaikaan.

Myös Aston Martinin epäillään ylittäneen kulukaton viime kaudella.

Nyt Fia joutuu luomaan ennakkotapauksen. Jos rangaistukset ovat liian lieviä, se rohkaisee jokaista tallia pyyhkimään kulukatolla takapuoltaan jatkossa. Pelkät sakot tai julkiset nuhteet tuskin riittävät luomaan uskottavaa pelotetta, sillä yksi mestaruus olisi jo voitettu kepulikonstein.

Ilman uskottavaa kulukattoa myös viimeinen illuusio suht tasapäisestä kilpakentästä katoaa. Se syö koko sarjan kiinnostusta.

Toinenkaan ääripää ei ole optimivaihtoehto. Liian raju rangaistus taas voisi johtaa sarjan uskottavuuden rapautumiseen toisella tavalla.

Ennen kaikkea Red Bullin kohdalla rikkeen toteaminen johtaisi varmasti tietyissä piireissä siihen, että jopa Verstappenin maailmanmestaruutta vaadittaisiin riistettäväksi jälkikäteen. Se olisi kuitenkin älytöntä. Tehtyä ei tekemättömäksi saa, ja iso osa lajin faneista voisi tuntea olonsa petetyksi – kokonainen kausi menisi ikään kuin uusiksi.

Jos jonkun tallin katsotaan syyllistyneen rikkeeseen, pitäisin todennäköisimpänä rangaistuksena sakkojen lisäksi tulevien kausien aerodynaamisen suunnitteluajan rajoittamista. Se voi kuulostaa tylsältä ja mitättömältä, mutta jos tallilta vie edellytyksiä kehittää sen autoa, se myös vaikuttaa tuntuvasti kilpailukykyyn. Se myös loisi uskottavan uhan, sillä mikään talli tuskin haluaa riskeerata kokonaisen kauden auton kehitystä edes mestaruuden eteen.

Tasapainon löytäminen on kuitenkin vaikeaa. Fian pamput testataan nyt huolella. Mutta ei hätää, eihän pelissä ole kuin koko sarjan uskottavuus.