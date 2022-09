Max Verstappen voi menettää MM-tittelinsä – Red Bullia epäillään kohtalokkaasta sääntörikkeestä

Red Bullin ja Aston Martinin epäillään ylittäneen F1-sarjan kulukatto viime kaudella.

Formulavarikolla kohisee. Saksalaislehti Auto, Motor und Sport kertoo, että kahta F1-tallia epäillään sarjaan asetetun 145 miljoonan dollarin kulukaton ylittämisestä viime kaudella. Kansainvälinen autoliitto Fia tiedottaa asiasta ensi viikolla, mutta varikolla huhutaan, että tallit olisivat Red Bull ja Aston Martin.

Jos ylityksiä todella on, tilanne on hankala. Ylityksestä voidaan määrätä nippu erilaisia rangaistuksia, mutta ei sitä ei ole tarkasti ainakaan julkisesti määritelty, minkä suuruinen ylitys johtaa mihinkin rangaistukseen. Tämä johtuu Auto, Motor und Sportin mukaan siitä, että Fia on halunnut välttää säännön tietoisen rikkomisen pienen rangaistuksen kustannuksella.

Sen verran on määritelty, että alle viiden prosentin ylitys on pienempi rike kuin sitä suurempi ylitys. Lehden mukaan toinen ylitys osuisi tämän viiden prosentin eli 7,25 miljoonan dollarin sisälle ja toisen rikkeen huhutaan olevan merkittävämpi.

Mahdollisten rangaistusten kirjo pienestäkin ylityksestä on laaja. Vaihtoehtoja ovat julkinen nuhtelu, talli- tai kuljettajapisteiden vähentäminen, kilpailukielto, tuulitunnelitestaamisen rajoittaminen tai sakkorangaistus.

Kruunataanko Lewis Hamilton sittenkin kahdeksannen kerran maailmanmestariksi?

On siis mahdollista, että maailmanmestaruuden viime vuonna voittanut Red Bullin Max Verstappen tuomittaisiin menettämään MM-pisteitä. Hän voitti mestaruuden niukalla kahdeksan pisteen erolla Mercedeksen Lewis Hamiltoniin, joten pistevähennys saattaisi hyvinkin johtaa maailmanmestarin vaihtumiseen. Mestarin vaihtuminen lähes vuosi päätöskisan jälkeen olisi ennenkuulumaton skandaali.

Ei ole suuri yllätys, että Mercedeksen tallipomo Toto Wolff vaatii kulukaton ylittäjille merkittäviä rangaistuksia. Wolffin mielestä mikä tahansa kulukaton ylitys raskaan sarjan rike.

– Käytämme käytettyjä osia, emmekä tee kaikkia kehitystoimenpiteitä, joita voisimme tehdä. Katon alle pääseminen oli mammuttimainen projekti. En tiedä kuinka monella kymmenellä miljoonalla meidän piti tehdä uudelleenjärjestelyä, että pääsisimme sen alle. Jos joku ei tee sitä, se saa valtavan edun, Wolff sanoo RacingNews 365:n artikkelissa.

Red Bullin pomo Christian Horner kiistää kulukaton ylityksen.

– Minulla ei missään nimessä ole tietoa sellaisesta. Koko kirjanpitomme toimitettiin maaliskuussa, joten Fia on tutkinut sitä pitkään. He noudattavat prosessia, kuten pitääkin, ja luulen että tulokset vahvistetaan ensi viikolla. Mielestäni olimme ilman muuta kulukaton alla, Horner linjaa Autosportin artikkelissa.

Toto Wolff ei niele Christian Hornerin selityksiä.

Wolff ei Hornerin puheita kuitenkaan purematta niele.

– Mielestäni on hauskaa, että Christian väittää tuollaista, koska asiaa on tutkittu viikkoja ja kuukausia. Ehkä hän ei puhu talousjohtajansa kanssa, Wolff ruotii.

Fia on hankalassa paikassa, sillä maailmanmestarin vaihtumisen kaltainen skandaali ei varmasti ole toiveissa. Kuitenkin, jos huhut rikkomuksista pitävät paikkansa, rangaistuksen olisi oltava merkittäviä, jotta kulukattosääntö ei menettäisi merkitystään.

Varmaa on, että koko formuloita seuraava maailma odottaa ensi viikon tiedotustilaisuutta suurella mielenkiinnolla.