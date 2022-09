Jean Todt kertoi Michael Schumacherista – ”Heidän pitää elää nyt täysin eri tavalla”

Jean Todt kommentoi Michael Schumacherin ja tämän perheen tilannetta, kertoo La Gazzetta dello Sport.

F1-legenda Michael Schumacheria, 53, ei ole nähty julkisuudessa loppuvuodesta 2013 sattuneen lasketteluonnettomuuden jälkeen.

Schumacherin luokse on päästetty vain harvat ja valitut, kuten Kansainvälisen autoliiton FIA:n entinen puheenjohtaja ja Ferrarin ex-tallipäällikkö Jean Todt.

Italialaisen La Gazzetta dello Sport -lehden mukaan Todt, 76, kertoi hiljattain Schumacherin perheen tilanteesta.

– Minulle on etuoikeus olla lähellä perhettä, Michaelia, hänen vaimoaan Corinnaa, sekä lapsia Mickiä ja Ginaa. Heidän elämänsä muuttui joulukuun 29. päivä vuonna 2013. Heidän pitää elää nyt täysin eri tavalla, Todt lausui.

– Läheisyys ja ystävät ovat tärkeitä, ja heidän Keep Fighting -säätiönsä. Ne ovat osa elämää ja ne ovat tärkeämpiä kuin tulokset ja rakkaat autokilpailumme. Elämä ei ole pelkkää kilvanajoa, ranskalainen Todt jatkoi La Gazzetta dello Sportin mukaan.

Ikävän turman jälkeen Schumacherista ja hänen voinnistaan on tihkunut äärimmäisen vähän tietoja julkisuuteen. On kerrottu, että saksalaistähti on kotihoidossa. Schumacherin perhe on varjellut hänen yksityisyyttään erittäin tiukasti.

Schumacherin perheen toiveita on pääsääntöisesti kunnioitettu, ja F1-suurmestarin lähelle päästetyt ovat pitäneet suunsa supussa tai puhuneet erittäin varovasti ja hienotunteisesti seitsenkertaisen maailmanmestarin nykytilasta.

Jean Todt arkistokuvassa.

Todt työskenteli Ferrarin F1-tallin johdossa Michael Schumacherin loiston päivinä. Todt oli Ferrarilla myös silloin, kun Kimi Räikkönen voitti F1:n maailmanmestaruuden vuonna 2007

Lisäksi Todt tunnetaan rallista suomalaistähtien Timo Salosen, Ari Vatasen ja Juha Kankkusen entisenä tallipomona Peugeot-tallista.