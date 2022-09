Nyt se on varmaa! Valtteri Bottaksen ensi kauden tallikaveri varmistui

Alfa Romeo jatkaa tutulla kaksikolla.

Alfa Romeon F1-tallin kiinalaiskuljettaja Zhou Guanyu on saanut uuden sopimuksen. Talli kertoi jatkosopimuksesta tiistaina.

Tallin toinen kuljettaja on viime vuonna monivuotisen sopimuksen solminut Valtteri Bottas.

Tulokaskuljettaja on historian ensimmäinen kiinalainen F1-kuski. Hän on kerännyt tällä kaudella kuusi pistettä. Bottaksella pisteitä on 46.

Alfa Romeon tiedotteen mukaan Zhou on luonut vahvan parin Bottaksen kanssa ja osoittanut kehitystä kisa kisalta niin aika-ajoissa kuin kilpailuissa.

– Ensimmäisestä päivästä lähtien olen ollut hämmästynyt hänen positiivisesta asenteesta ja työmoraalistaan. Tiesimme hänen nopeutensa, mutta hänen nopea sopeutumisensa formula ykkösiin on ollut iso yllätys. Hän on mukava kaveri ja innokas oppimaan asioita kysymällä insinööreiltä ja Valtterilta, Alfa Romeon tallipäällikkö Frederic Vasseur kehui tallin verkkosivuilla.

F1-kausi jatkuu tulevana viikonloppuna Singaporessa.