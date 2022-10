24 kisaan venyvä F1:n kilpailukausi vaatii valtavan rahtikuorman liikkumista ympäri maailman jatkuvalla syötöllä.

Jos haluat tuntea vähemmän ilmastoahdistusta seuraavasta reissustasi Berliiniin tai Barcelonaan, pidä mielessäsi seuraava luku: 133 570. Se luku on matkakilometrejä – ja sekin reilusti alakanttiin.

Formula 1 -sarjan kausi 2023 venyttää kisakalenterin jo 24 kilpailun mittaiseksi. Qatar ja Shanghai palaavat kalenteriin ja uutuutena mukana on Las Vegas.

Mainittu 133 570 kilometriä on suora matka kisapaikalta aina seuraavalle kalenterin määräämässä järjestyksessä – ilman ensimmäistäkään kotimatkaa tai lomareissua välissä. Eli, kuten sanottu, reilusti alakanttiin.

Lukema kuitenkin havainnollistaa sitä kuormitusta, jonka kohteeksi joutuvat jokainen talli sekä kisakoneistoa pyörittävä sirkus – ja ilmasto.

Kansainvälinen autoliitto Fia kertoi vuosi sitten tavoitteekseen, että kauden 2023 kisakalenteri olisi ilmastoystävällisempi siten, että kisat yritettäisiin ketjuttaa etäisyyksien puolesta loogisemmin.

Alla olevassa grafiikassa näkyy F1-sirkuksen matka ensimmäiseltä kisapaikalta Bahrainissa päätöskisaan Abu Dhabissa. 24 pysähdystä, 133 570 kilometriä.

Ilmastoasiantuntija ja Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas kertoo Ilta-Sanomille, että hän on keskustellut Fian johdon kanssa F1:n ilmasto-ongelmista. Hän uskoo, että F1-pomoilla on aito pyrkimys vähentää lajin kuormitusta.

– Keskustelin silloisen Fian puheenjohtajan Jean Todtin kanssa koronapandemian alkuvaiheessa mahdollisuuksista käyttää erilaisia uusiutuvia polttoaineita. He etsivät aktiivisesti keinoja vähentää päästöjä, Taalas kertoo.

Ilmastotavoitteet eivät ole onnistuneet optimaalisesti, ainakaan jos matkustamista miettii. Yksistään siirtymä Azerbaidzhanista Miamiin on noin 11 000 kilometriä ja kisat ajetaan peräkkäisinä viikonloppuina. Esimerkiksi heti Miamin osakilpailun jälkeen ei USA:ssa ajeta toista kisaa – eikä edes Kanadassa tai Meksikossa.

Ilmastoasiantuntija Petteri Taalas on huolissaan paitsi F1:n kuluttavista matkamääristä niin myös siitä, miten paljon se verottaa edestakaisin reissaavia ihmisiä.

Yhtäkään USA:ssa ajettavasta kolmesta GP:stä ei ajeta peräkkäin, vaan välissä on aina matkoja muihin maihin.

Viimeistä edellinen osakilpailu ajetaan Las Vegasissa 18. marraskuuta, ja kausi päättyy viikkoa myöhemmin Abu Dhabissa – yli 13 000 kilometrin matka.

– Lennot ovat oma osansa ongelmaa. Lentämiseen liittyy toisaalta myös jossain määrin vääriä näkemyksiä. Ne tuottavat päästöjä, mutta globaalisti kansainvälinen lentoliikenne ja laivaliikenne tuottavat yhteensä noin kaksi prosenttia ilmastopäästöistä. Silti on ihan aiheellista kysyä, että onko myönteinen asia, että moottoriurheilun takia lennellään tällä tavalla ympäri maailmaa, Taalas painottaa.

– Alan imagon kannalta tämä ei ole myönteinen asia. Senkin Fiassa he tiedostivat, että asialle pitäisi tehdä jotain. Vähän sama ongelma on sähköformuloissa, joita ajetaan joka mantereella. Onko se tarkoituksenmukaista?

F1-varikolla riittää siirrettävää tavaraa.

Logistiikka-alan uutissivusto American Shipper kertoi ennen tämän F1-kauden alkua kuninkuusluokan ”äärimmäisestä logistiikasta”. Sirkus siirtyi kolmen kilpailun jälkeen Australiasta Eurooppaan, Italiaan. Kolmen Euroopassa ajetun kisan jälkeen mentiinkin taas Kanadaan Montrealiin, josta palattiin äkkipäätä viemään Euroopan kiertue loppuun.

– Työskentelemme aivan sen äärirajoilla, mikä on logistisesti mahdollista. Pieninkin lipsahdus heijastuu heti talleihin, F1:n urheilujohtaja Steve Nielson kertoi sivustolle.

Painava esimerkki nähtiin kautta edeltäneissä talvitesteissä. Haas-tallin kalustoa kuljettanut rahtikone kärsi teknisistä vaikeuksista ja jumittui päiviksi Istanbulin lentoasemalle. Haas sai luvan venyttää testiajojaan muita pidemmälle.

Logistiikkayhtiö DHL on sarjan virallinen kumppani. Yhtiön mukaan se kuljetti 1 565 tonnia tavaraa ja 532 autoa noin 120 000 kilometrin verran. Se tarkoittaa 44–55 tonnia rahtia jokaista kymmentä F1-tallia kohtaan, noin 150 tonnia tv-lähetyslaitteistoa, 33 konttia telttoja ja muuta hospitality-tavaraa sekä noin 10 tonnia elektroniikkalaitteistoa per talli.

Valtaosa rahdista kulkee ilmateitse, mutta American Shipperin mukaan radalta toiselle kulkevan laitteiston lisäksi F1-sirkusta pitää hengissä noin 120 merikontin verran tavaraa, joka kiertää taustalla liikuttamassa vähemmän kiireellistä rahtia, kuten huonekaluja ja catering-tarvikkeita, kisapaikoille.

DHL:n mukaan se käyttää tavallisesti viittä Boeing 777 -lentokonetta niihin kisoihin, joihin rahti viedään lennättämällä. Koneita on seitsemän, jos F1-kisan yhteydessä ajetaan samana viikonloppuna esimerkiksi F2- ja F3-kisat.

Euroopan osakilpailuihin valtaosa logistiikasta tapahtuu rekoilla.

Viisi rahtikoneellista tavaraa lentää yhdestä F1-kisasta toiseen läpi vuoden.

Tänä viikonloppuna F1-kisa ajetaan USA:ssa ja viikkoa myöhemmin kisataan Meksikossa. Amerikan mantereelle saavuttiin Singaporen ja Japanin kisoista.

Kaikki edellä mainittu koskee pelkästään rahtia. Talliväki lentää tapahtumiin usein reittilennoilla, kuljettajat tulevat paikalle usein yksityiskoneilla, samoin mahdollisesti isokenkäisemmät tallipomot.

One Stop Racing -sivuston mukaan jokaisen tallin mukana kulkee keskimäärin sadan hengen joukko kilpailusta toiseen. He kulkevat pääasiassa reittilennoilla ja turistiluokassa – silmäätekevämpi joukko toki ykkösluokassa. Tähän joukkoon kuuluvat kuskit – jolleivät he tule yksityiskoneella paikalle. Tämän päälle tulee luonnollisesti myös Kansainvälisen autoliiton Fian henkilöstö, delegaatit, tuomariston jäsenet, valtava tv-tuotantokoneisto ja muu kisamaan ulkopuolinen joukko työntekijöitä.

Keskimääräinen Boeing 747 kantaa kolmeen matkustajaluokkaan jaettuna 416 matkustajaa. Toisin sanoen vaikka koko F1-sirkus matkustaisi samaan aikaan samoilla lennoilla suoraan kisapaikalta toiselle, vaatisi F1-revohkan liikuttaminen todennäköisesti ainakin neljä 747-konetta – rahtilentokoneiden lisäksi.

Ja, kuten sanottu, mainittuun matkakilometrilukemaan ei sisälly yhtäkään koti- tai lomamatkaa.

Taalaksen mielestä hurjan matkustusmäärän tuoma kuormitus on erityisen raskasta alalla toimivien ihmisten kannalta.

– Miten kivaa tuollainen arkielämä on tuossa suhaamisessa? Sekin on pohtimisen arvoinen asia.