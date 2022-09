Autojätti löi oven kiinni F1-paluulle

BMW ei suunnittele paluuta F1-sarjaan.

Formula 1 -sarjan vetovoima on huipussaan, mutta aivan kaikkia sarja ei houkuta mukaansa. Vaikka kaudeksi 2026 sarjaan on tiedossa entistä modernimmat ja ekonomisemmat säännöt voimanlähteille, saksalaisjätti BMW ei haaveile paluusta kuninkuusluokkaan.

Uudet säännöt houkuttivat jo mukaan Volkswagen-konsernista Audin ja Porschen.

Audi suunnittelee ostavansa enemmistön Sauberin F1-tallista. Porschen suunnitelmat ovat auki sen jälkeen kun uumoiltu yhteistyö Red Bullin kanssa kariutui.

BMW M Motorsportin johtaja Andreas Roos kertoi Motorsport-Total -lehdelle, ettei F1-paluu ole ajankohtainen asia.

– On oltava realistinen. F1:een on investoitava todella paljon, ja ennen kuin sille voi saada palautuksen, on menestyttävä monen vuoden ajan. Olemme tyytyväisiä siihen kokoelmaan moottoriurheiluprojekteja, joita meillä tällä hetkellä on, Roos sanoi Autosportin mukaan sivuston sisarjulkaisulle Motorsport-Totalille.

BMW keskittää panoksensa urheiluautojen kestävyyssarjoihin.

Baijerilaisyhtiö oli viimeksi mukana F1:ssä 2000–09, mutta saavutti vain hyvin vaihtelevasti menestystä. BMW toimi tuolloin ensin Williamsin moottorintoimittajana. Voittoja tuli 2000–05 kymmenen, mutta maailmanmestaruuksia se ei saavuttanut.

Vuonna 2006 yhtiö osti ison siivun Sauberista – kuten Audi on tekemässä nyt – ja alkoi pyörittää tehdastallia. Sen ainoa voitto tältä aikakaudelta tuli Kanadan GP:ssä 2008. Yhtiö vetäytyi sarjasta kokonaan yllättäen kauden 2009 päätteeksi.

Parhaiten BMW kuitenkin muistetaan F1:ssä 1980-luvulta. Tuolloin se toimi voimanlähteentoimittajana eritoten Bernie Ecclestonen johtamalle menestystallille Brabhamille.

Brabham-BMW ajoi 1981–87 kahdeksaan osakilpailuvoittoon ja juhli maailmanmestaruutta 1983. Lisäksi Benetton voitti yhden osakilpailun BMW:n moottorilla 1986.