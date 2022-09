Ura kuninkuusluokassa ohi? F1-surkimus ei jatka Williamsilla

Nicholas Latifin kurvailut Williamsilla ja todennäköisesti myös koko formula ykkösissä tulevat päätökseensä kauden jälkeen.

Kandalaiskuljettaja Nicholas Latifi ei jatka Williamsilla tämän kauden jälkeen.

Tämän kauden osalta edelleen nollakerhossa viruva Latifi, 27, kertoi asiasta Twitter-tilillään.

– On ollut kunnia edustaa Williamsia viimeiset kolme vuotta. Suurkiitokset koko tallille – matka on ollut uskomaton ja olen nauttinut jokaisesta sekunnista, Latifi kirjoitti ja lisäsi aikovansa päättää kautensa positiivisissa merkeissä.

Miljardööri-isänsä rahojen siivittämän formula ykkösiin noussut Latifi on kerännyt vajaan kolmen kauden aikana seitsemän pistettä.

Kanadalaista on pidetty melko yleisesti tämän kauden huonoimpana kuskina. Hän tuskin on kuskimarkkinoilla käynnissä olevan tuolileikin kuumin nimi, joten F1-ura päättynee tähän kauteen.

Vahvimpana kandidaattina Latifin paikkaajaksi on pidetty Nyck De Vriesiä. 27-vuotias hollantilainen paikkasi Italian GP:ssä Williamsin toista kisakuskia Alex Albonia ja ajoi heti komeasti pisteille.

Huhumyllyssä on pyörinyt runsaasti muitakin nimiä. Muun muassa nuoria yhdysvaltalaisia Colton Hertaa ja Logan Sargeantia on pidetty mahdollisina Williams-kuskeina. Yhtäältä myös Haasin Mick Schumacherin, vielä viime kaudella Alfa Romeoa ajaneen Antonio Giovinazzin sekä AlphaTaurin Pierre Gaslyn nimet on mainittu huhuissa.

F1-kausi jatkuu 3.10. ajettavalla Singaporen GP:llä. Formulasirkus palaa kaupunkivaltioon kolmen vuoden tauon jälkeen.