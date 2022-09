Ferrarin pomo avautui uudesta, selittämättömästä ilmiöstä: ”Kukaan meistä ei tiedä yksityiskohtia”

Vuoden 2022 autot ovat niiden valmistajillekin mysteereitä.

Monzan radalla ajettu Italian GP oli monelle F1-tallille yllätyksiä täynnä.

Ferrari odotti olevansa Span kilpailun tapaan Red Bullia jäljessä, mutta auto olikin erityisen nopea.

McLaren povasi niin ikään heikkoa kisaa surkeaan Belgian kisan jälkeen, sillä Spa ja Monza korostavat perinteisesti autoissa samanlaisia ominaisuuksia.

Toisin kävi.

Normaalisti F1 -autojen suorituskyky on pitkälti ennakoitavissa. Kaudeksi 2022 tulleet mittavat sääntöuudistukset ovat heittäneet liudan yllätyksiä paitsi yleisölle niin myös autoista vastaaville.

Ferrarin johtaviin insinööreihin lukeutuva Jock Clear kertoi Autosportille, että tallit ovat itsekin hämillään siitä, miten vaikeasti ennakoitavia kisaviikonloput ovat olleet.

– Jos me tietäisimme, käsissämme olisi todellinen kultainen luoti. On todella vaikea saada selvyys näihin asioihin. Kun puhumme muiden tallien kanssa, niin olivat he jollain radalla nopeita tai hitaita, siinä on aina melkoinen mysteeri taustalla, Clear sanoi rehellisesti.

Clear sanoi, ettei hän pysty täysin selittämään, miksi Ferrarin kilpailukyky oli niin erilainen Spasta Monzaan.

Täysin uusiksi menneet autojen aerodynamiikkaa hallinnoivat säännöt toivat radoille aivan uudenlaiset autot, joista tallit oppivat uusia asioita joka kisassa.

– Rehellisesti, ei meillä ole kaikkia vastauksia, emmekä vieläkään ymmärrä täysin, mitä Spassa oikein tapahtui. Monzan jälkeen vaikuttaa siltä, että ymmärrämme asioita taas vähän paremmin, mutta opimme koko ajan. Kukaan meistä ei tiedä kaikkia yksityiskohtia, koska tässä lajissa kaikki on suhteellista. Emme tiedä, mitä muut tallit tekevät.

Maaefektin käyttö palasi lajiin ensimmäistä kertaa sitten 1980-luvun.

Clear arvelee, että osasyy Ferrarin huippuvauhtiin kauden alussa oli, että se oli suhteessa kilpailijoihin nopeammin kärryillä uudistusten suhteen. Sen jälkeen muut ovat ottaneet italialaistallia kiinni.

– Tämä on ollut upea juttu näissä uusissa säännöissä. Onnistuimme tekemään nopean auton, mutta tässä on myös kyse siitä prosessista, jonka myötä opimme autostamme ja kuskiemme kyvyistä ajaa sitä mahdollisimman lujaa.