Valtteri Bottas avautuu tallinsa tilanteesta – antaa selkeän syyn Alfa Romeon romahdukselle

Alfa Romeo on jäänyt pahasti kilpailijoidensa vauhdista F1-kauden edetessä.

Valtteri Bottaksen ja Alfa Romeon kausi on lässähtänyt pahemman kerran.

Valtteri Bottas sai ensimmäiselle kaudelleen Alfa Romeolla satumaisen alun, kun piskuinen italialaistalli oli alkukaudesta mainiossa iskussa.

Vapautuneesti ajanut Bottas kaasutteli pisteille kuudessa kauden ensimmäisestä kahdeksasta kilpailusta ja oli Imolassa jopa upeasti viides.

Sen jälkeen F1:n armottomat realiteetit ovat alkaneet purra vastaansanomattomalla tavalla, kun isommilla resursseilla toimivat kilpailijat ovat jättäneen Alfa Romeon jalkoihinsa.

Bottas on jäänyt pisteittä seitsemässä edellisessä kilpailussa, ja tallikaveri Zhou Guanyukin on kerännyt tuolla jaksolla vain yhden pisteen, viime kisasta Monzassa.

Bottaksen mielestä syy tallin dramaattisesti laskeneeseen suoritustasoon on selvä.

– Kilpailijamme, kuten esimerkiksi McLaren ja Alpine, ovat kehittäneet autoaan enemmän kuin me. Heillä on ollut päivityspaketteja tasaisempaan tahtiin. Meiltä on kyllä tulossa vielä jotakin, ehkä Austiniin tai Japaniin, mutta siinäpä se taitaa enemmän tai vähemmän olla, Bottas harmitteli racefans-sivuston mukaan.

Vaikka Alfa Romeo onnistukin saamaan autonsa nappikuntoon kauden alkuun mennessä, ajan myötä tallin ongelmat ovat käyneet ilmiselviksi.

– Olimme alkukaudesta yksi harvoista talleista, jotka olivat painorajan alla. Kauden mittaan muiden tallien autot ovat keventyneet, ehkä sekin on vaikuttanut. Tiedämme, että yksi heikkouksistamme on tuotannon hitaus. Se on meille iso kehityskohde tulevaisuudessa, Bottas linjasi.

Bottas pitää kuljettajien MM-sarjassa yhä selkeällä erolla kymmenettä sijaa alkukaudesta keräämällään 46 pisteellä. F1-kausi jatkuu syys- ja lokakuun vaihteessa Singaporessa.