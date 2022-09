Kommentti: Max Verstappen ja Kimi Räikkönen olisivat jääneet ilman F1-paikkaa – järjetön systeemi nostaa väärät kuskit huipulle

Juniorisarjojen arvo ylikorostuu matkalla F1:een, ja se näkyy radalla, kirjoittaa Janne Oivio.

Formula 1 -sarjassa saatetaan ensi kaudella nähdä sittenkin amerikkalaiskuljettaja. Se ei kuitenkaan ole meritoitunut Indycar-tähti Colton Herta, vaan F2-sarjassa kurvaileva Logan Sargeant.

Sargeant kilvoittelee paikasta Williamsin rattiin Nicholas Latifin tilalle. Samasta penkistä tappelee erinomaisesti Monzassa debytoinut Nyck De Vries, mutta upean ensiesiintymisen jälkeen hollantilaisen perään kiilasivat muutkin F1-tallit.

Sargeant on ihan kelvollinen ratinvääntäjä. Hän sijoittunee kolmanneksi F2-sarjassa ja saa pelkästään siitä F1-paikkaan oikeuttavat 40 superlisenssipistettä.

Herta oli tyrkyllä Alpha Taurille, mutta samaiset superlisenssipisteet – tai niiden puute – pitää huolen siitä, että hänellä ei ole asiaa F1-auton ohjaamoon ensi kaudeksi.

Se, että Sargeant menee heittämällä kansainvälisen autoliiton Fian seulan läpi ja että F1-pomot torppaavat Hertan F1-haaveet, kertoo lajin eurooppalaisten pomojen aivan poikkeuksellisesta ylimielisyydestä ja itsekkyydestä.

Logan Sargeant on tyrkyllä F1-sarjaan.

Colton Hertalle F1-ovet pysyvät suljettuina.

Superlisenssijärjestelmä luotiin aikoinaan suojelemaan autourheilun kuninkuusluokkaa siltä, että joku ostaisi tiensä suoraan ”alasarjoista” F1:een pelkästään rahalla. Pelkkä vilkaisu sarjan osallistujaluetteloon esimerkiksi 1980-luvun puolella paljastaa, että varsinkin peräpään tallien autojen ohjaamoihin on päässyt turhan heppoisilla meriiteillä.

Ajatus on kaunis, mutta siinä on varjopuoli. Miten sarjat arvotetaan? F2 on Fian arvomaailmassa seuraava porras alaspäin F1:stä, ja menestys siellä takaa nopeasti F1-oven aukeamisen ainakin superlisenssipisteiden puolesta.

Kauden kolme parasta F2-kuskia saa 40 pistettä. Indycarissa saman määrän saa vain mestari, ja pistepotti pienenee huomattavasti aina sijoitusten laskiessa. Superlisenssiin lasketaan edellisen kolmen kauden saavutukset.

Tässä päästään systeemin valtavaan logiikkaongelmaan. F2:ssa kilpailevat moottoriurheilun nuoret lupaukset. Fian säännöt kieltävät mestaruuden voittaneen kuskin paluun F2-sarjaan, mikä takaa että F2-mylly jauhaa koko ajan uusia superlisenssin valossa F1-kelpoisia kuskeja – mutta heppoisempaa kilpailua vastaan.

Indycarissa, ”aikuisten sarjassa”, ei mitään moisia sääntöjä tunneta. Toisin sanoen kilpailun taso on valtavasti kovempi. Sarjaa hallitsevat jenkkikonkarien lisäksi mm. australialaistähdet Scott Dixon ja Will Power, joita ei toden totta kielletä jatkamasta monien mestaruuksien jälkeen. Siinä joukossa nuorten kuljettajien on erittäin vaikea kartuttaa tarvittavaa pistemäärää superlisenssiä varten.

Viime kauden mestari Oscar Piastri ei saanut enää osallistua F2:een ja siirtyy ensi kaudeksi McLarenille. Sarjan kakkonen Robert Shwartzman etsi kovempia haasteita muista sarjoista ja kolmonen Guanyu Zhou siirtyi Alfa Romeolle. Sarjan nelonen Dan Ticktum meni ajamaan formula e -sarjaan.

Felipe Drugovich voitti F2-sarjan mestaruuden. F1:een hänellä ei ole vielä asiaa.

Kauden 2022 mestari Felipe Drugovich suorastaan aneli mestaruuden varmistumisen jälkeen, että saisi palata sarjaan. F2:n pomo Bruno Michel torppasi haaveen ilmoittamalla, että kyseessä on sarjapyramidi, eikä F2:sta saa tulla ”ammattilaissarjaa”.

Maalaisjärkeä käyttämällä tajuaa, että F2:ssa ei aja maailman kovin formulatalentti. He lähtevät kasvattajasarjasta eteenpäin sen jälkeen, kun kokemus karttuu ja superlisenssiin on haalittu läjä pisteitä.

Indycarissa ajavalla Hertalla tai Pato O’Wardilla ei ole tällaista vaihtoehtoa. Heidän pitää käytännössä saada huippusijoitus kivenkovassa Indycarissa. Jos mestaruutta ei irtoa, niin irtonaisia superlisenssipisteitä erilaisista testeistä tai Fian alaisiin kilpailuihin osallistumisesta pitää kerryttää sieltä täältä.

Samalla F2-mestari Drugovichia odottaa samanlainen kohtalo kuin Piastrilla oli tänä vuonna – kausi testikuskina poissa kilpa-areenoilta tai osallistuminen vaatimattomampaan ajosarjaan, koska F1:ssä on rajattu määrä paikkoja.

Järjetön systeemi.

Vaakakupin toisella puolella F2-sarjasta menevät sukkana läpi esimerkiksi aiemmin mainittu Latifi ja ulosajojen erikoismies Nikita Mazepin – joiden kummankin F1-kelpoisuuden voi arvioida vilkaisemalla tulosluetteloa ja suoritustasoa tallikavereihin nähden.

F2-sarjaan asti pystyy nousemaan tukevan rahoituksen turvin, ja sitähän Latifilla sekä Mazepinilla tunnetusti riittää. Sargeantin uraa ei suinkaan ole haitannut miljardööri-isä Harry Sargeant III:n merkittävät varat.

Samalla F1-pomot esiintyvät perieurooppalaiseen tyyliin ylimielisesti tavalla, joka saa voimaan pahoin. ”Säännöt ovat sääntöjä” -mantraa hoetaan huolellisesti jälleen, kun se omalle kohdalle sopii. Ja miksei sopisi? F1-tallit sijoittavat merkittäviä varoja nuorten kuljettajien kehittämiseen akatemioiden kautta, ja ne akatemiat nostavat kuskeja juuri F2- ja F3-sarjojen kautta.

Fialla on selkeä intressi omien sarjojensa aseman suojelemiseen ja korottamiseen.

Ei ole sattumaa, että Yhdysvalloissa heräsi raivo Hertan superlisenssiongelman vuoksi. Amerikkalaisten tv-katsojamäärät ja rahat kelpaavat enemmän kuin hyvin, mutta maan parhaiden kuskien eteen asetetaan valtava karikko ylitettäväksi matkalla F1:een. Onko sattumaa, että näin on, kun Indycar ei ole Fian alainen sarja?

Nicholas Latifin F1-ura on päättymässä.

Yksi asia kannattaa muistaa: maailmanmestarit Max Verstappen ja Kimi Räikkönen tulivat F1:een varsin ohkaisella kokemuksella ajalta ennen nykyistä superlisenssin pistejärjestelmää.

Kummankin kohdalla talentti oli niin ilmiselvä, että ajoluvan torppaaminen olisi ollut sulaa typeryyttä. Mitä olisimme kostuneet siitä, että vuonna 2001 Räikkönen olisi Sauberilla ajamisen sijaan pistetty pariksi vuodeksi ajelemaan esimerkiksi aikalaiseen F3000-sarjaan?

Nyt järjestelmä, joka suunniteltiin suojaamaan F1:tä, toimii sitä vastaan. Rahalla pääsee Fian alemmissa sarjoissa liian helposti eteenpäin, eikä kilpailu niissä ole sääntöjen vuoksi riittävän kovaa.

Kuten McLarenin pomo Zak Brown asian sanoi, sääntöjen ajatus ei sinänsä ole väärä. Nyt olisi vaan aika miettiä, että toteuttavatko ne tarkoitustaan nykymuodossaan oikein vai eivät.

Rivien välistä ei ollut vaikea lukea Brownin näkemystä: systeemi ei toimi.