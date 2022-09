Suurlupauksen F1-unelma torpattiin tylysti – USA:ssa raivostuttiin: ”He eivät halua meitä”

Colton Hertan kariutunut F1-sopimus herättää tunteita.

Yhdysvaltalaiskuljettaja Colton Hertan haaveet paikasta F1-auton rattiin ensi kaudella ovat romahtaneet. Motorsportin mukaan Red Bull, joka oli yrittänyt saada järjestettyä Hertalle ajopaikkaa ensi kaudeksi asiakastalliinsa AlphaTauriin, on nyt luopunut suunnitelmasta.

22-vuotias IndyCar-kuski oli jo tehnyt tallin kanssa alustavan sopimuksen, mutta se kariutui, kun Herta ei saanut Kansainväliseltä autoliitolta Fialta erityislupaa ajaa sarjassa ilman superlisenssiin vaadittavia pisteitä.

Red Bull oli yrittänyt lobata kulisseissa Hertalle lupaa kiertää sääntöä, mutta monet F1:n tallipäälliköt vastustivat äänekkäästi erityisluvan antamista.

– Mielestäni hänelle ei voida antaa erityislupia. Se olisi täysin väärä lähestymistapa. Säännöt ovat olemassa lajimme suojelemiseksi ja oikeiden päätösten varmistamiseksi. Herta voi osallistua mestaruustaistoon sitten, kun hänellä on kaikki siihen vaadittava, Ferrarin tallipäällikkö Mattio Binotto linjasi Autosportin mukaan.

Kun tilanne alkoi näyttää liian kiharaiselta, Red Bull päätti painaa Motorsportin mukaan jarrun pohjaan ja suunnata huomionsa muihin asioihin.

Colton Hertasta tuli vuonna 2019 historian nuorimpana IndyCar-osakilpailun voittanut kuljettaja. Hän oli tuolloin 18-vuotias.

Hertan ongelman ydin on siinä, että yhdysvaltalaisessa IndyCar-sarjassa tarjolla ei ole yhtä paljon superlisenssipisteitä kuin F1:n omissa alasarjoissa F2:ssa ja F3:ssa. Fia haluaa rohkaista kuskeja käyttämään juuri tätä väylää matkallaan F1-kuljettajaksi.

Yhdysvalloissa uutiset Hertan F1-neuvottelujen kariutumisesta on otettu vastaan kitkerinä. Pitkän linjan IndyCar-kuski Graham Rahal latasi Twitter-tilillään tulenkatkuisen tuomion F1:n kulissipelistä.

– F1 on elitistinen urheilulaji. He eivät halua meitä, muistakaa se. He haluavat yhdysvaltalaisten yritysten ja rikkaiden ihmisten rahat, mutta muusta he eivät välitä. Asia on ollut aina niin, ja tulee aina olemaan, Rahal kirjoitti.

– Ja niille, jotka sanovat ettei Colton Herta ansainnut paikkaansa, olette hakoteillä. Hän on ainakin yhtä lahjakas kuin muut, ellei jopa lahjakkaampi. Hän on todistettu voittaja. Hän on päässyt huipulle ja pärjännyt mahtavasti. F1:ssä on paikkansa ostaneita kuljettajia, joista ei olisi mitään vastusta CH:lle.

Hertan sivuuttaminen harmittaa monia myös F1:n sisäpiirissä. Viime vuosina USA:ssa hurjasti suosiotaan kasvattaneelle sarjalle jenkkikuljettaja olisi arvokas lisä.

– On sääli, etteivät ihmiset tajua, minkälaista arvoa Colton Hertan kaltaisesta amerikkalaisesta kuskista olisi etenkin kasvavilla Amerikan markkinoilla, Red Bullin neuvonantaja Helmut Marko sanoi Motorsportille.

Hertalle tämän uran ensimmäisen F1-testin antaneen McLarenin pomon Zak Brownin mielestä tapaus osoittaa, että superlisenssisäännöt ovat ajastaan jääneitä.

– Ymmärrän,että säännöt ovat mitä ne ovat eikä niitä pitäisi rikkoa, mutta asetan kyseenalaiseksi, että ovatko ne oikeanlaiset säännöt. Coltonin tai Pato O’Wardin tasoinen kuljettaja – tai puolet kaikista Indy-kuskeista – on F1-tasoisia, Brown puhisi.

Brown muistutti samalla, että nykysäännöillä maailmanmestarit Max Verstappen tai Kimi Räikkönen eivät olisi päässeet F1-sarjaan.

Herta olisi korvannut AlphaTaurilla ranskalaiskuljettaja Pierre Gaslyn. Näillä näkymin Gasly olisi sittenkin jäämässä AlphaTaurille, mutta huhut yhdistävät häntä myös Alpineen, joka kaipaa korvaajaa Fernando Alonsolle. Gasly pääsee siirtymään kuitenkin vain, jos AlphaTauri löytää hänelle uuden sopivan korvaajan.

Hertan sijasta Gaslyn paikalle on nyt vahvimmin tarjolla viime viikonlopun F1-debyytissään Williamsilla vakuuttanut hollantilainen Nyck de Vries.