F1:n kuskikaruselli käy kuumana – nyt esiin nousi 19-vuotias yllätysnimi

F1-kuljettajamarkkinoilla riittää säpinää.

Kaksinkertainen maailmanmestari Fernando Alonso lähtee kuluvan kauden jälkeen Alpinelta Aston Martinille ja spekulaatiot hänen seuraajastaan käyvät kuumina.

Yhtenä vaihtoehtona on väläytelty australialaista F2-lupausta Jack Doohania, 19.

– Tiesimme hänen olevan erittäin nopea, mutta hän on myös tullut paljon kypsemmäksi kuskiksi. Se näkyy radalla ja radan ulkopuolella. Hän on ottanut askeleen eteenpäin, mikä on hyvä, sanoi Alpinen toimitusjohtaja Laurent Rossi Autosportille.

Doohan liittyi Red Bullin akatemiaan 2017, mutta vaihtoi Alpinen akatemiaan täksi vuodeksi. Hän on ajanut tämän kauden F2-sarjassa kolme osakilpailuvoittoa ja sarjassa neljäntenä.

Rossin puheista saattoi päätellä, ettei Doohanin aika välttämättä ole vielä nyt.

– Meidän täytyy löytää kuski, joka voi saavuttaa pisteitä heti. Tämä tarkoittaa käytännössä kokenutta kuskia, mutta samalla kuskin pitäisi pystyä kehittymään tallissamme. Haluamme päätyä oikeaan ratkaisuun emmekä hätäile, Rossi sanoi.

Rossin mukaan Doohan voisi ottaa F1:n tulikasteensa jossakin muualla, koska loikka formula kakkosista kuninkuusluokkaan on valtava.

Autosport kertoo Alpinen olevan kiinnostunut myös AlphaTaurin Pierre Gaslystä, mutta tämä ei pääse siirtymään, jollei Alpha saa sinetöityä Colton Hertan siirtoa Indy-sarjasta.

Lehti kertoi myös, että Kimi Räikkösen kanssa Alfa Romeolla aiemmin ajanut Antonio Gioninazzi osallistuu Alpinen testeihin myöhemmin syyskuussa Unkarissa.

Myös Nyck de Vriesin nimi on pyörinyt kuskispekulaatioissa. Hollantilainen sai viime viikonloppuna F1-debyyttinsä Williamsin hätäapukuskina ja ylsi heti sensaatiomaisesti pisteille.

Kuluvan kauden seuraava osakilpailu ajetaan 2. lokakuuta Singaporessa, jossa Max Verstappen voi jo varmistaa maailmanmestaruutensa.

Verstappen johtaa MM-sarjaa 116 pisteen erolla Charles Leclerciin.