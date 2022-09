F1-kisan loppu sai yleisön buuaamaan raivokkaasti – tallipomo lataa nyt Fialle suorat sanat

Christian Hornerin mielestä Italian GP:n olisi pitänyt saada erilainen huipennus.

Italian F1-kilpailun lässähtänyt loppuhuipennus suututti monia Monzan radalla kisaa seuranneita.

Kun turva-auto keräsi joukon kasaan kuusi kierrosta ennen kisan loppua Daniel Ricciardon keskeytettyä, moni ehti jo innostua viime kierrosten sprinttitaistosta.

Toisin kuitenkin kävi.

Ricciardon ajokin siirtämisessä ja autojen pyörittelyssä oikeaan järjestykseen kesti, joten ruutulipulle köröteltiin sopuisasti turva-auton perässä.

Iso osa kilpailun yleisöstä säesti Red Bullin Max Verstappenin voitonjuhlia kuuluvalla buuauskonsertilla.

Yleisön reaktiota lietsoi entisestään se, että Verstappenin takana maaliviivan ylitti kotiyleisön suosikin Ferrarin Charles Leclerc, joka ei saanut mahdollisuutta haastaa MM-sarjan ylivoimaista johtajaa.

Vaikka Red Bullin leirissä turva-auton perässä ajelu varmistikin oman suojatin voiton, lateli itävaltalaistallin päällikkö Christian Horner silti Fialle kritiikkiä tilanteen hoitamisesta.

– Aina on toki kehittymisen varaa, mutta tämä sotii keskustelemaamme periaatetta vastaan. Kisoja ei ole hyvä päättää turva-auton perässä. Jos he olisivat tienneet, etteivät he ehdi saada tilannetta järjestykseen, olisi kisa pitänyt keskeyttää ja sitten jatkaa uusintalähdöllä. Mutta niin ei tietenkään käynyt, Horner sanoi Motorsportin mukaan.

Hornerin mukaan keskeytystä ei olisi tällä kertaa välttämättä edes tarvittu. Hän uskoo, että turva-auton optimaalisella ajoituksella tilanne olisi saatu kisakuntoon ajoissa.

– Rehellisesti sanottuna tuon tilanteen olisi voinut saada hoidettua ajoissa. Ongelma oli, että turva-auto ei osunut suoraan kärkikuskin eteen, ja se johti pitkään viivästykseen autojen järjestyksen selvittelyssä. Uskon, että aikaa olisi ollut ainakin yhdelle kisakierrokselle, mitä todennäköisimmin kahdelle, Horner arvioi.

Italialaisyleisön buuaus säesti Max Verstappenin voitonjuhlia.

Kiistanalainen tilanne toi mieleen viime kauden skandaalinomaisen loppuhuipennuksen.

Silloin kisajohtaja Michael Masi rutisti väkisin kuskeille vielä yhden kisakierroksen, jonka aikana Verstappen ohitti Lewis Hamiltonin ja vei maailmanmestaruuden.

Kohun seurauksena Masi sai potkut ja Fia lupasi muokata käytäntöjään. Hornerin mukaan prosessi on vielä pahasti vaiheessa.

– Tämä on pitkä prosessi ja paljon on muuttunut. Opittavaa on vielä paljon, kuten yleisön mielipahasta saattoi kuulla.

