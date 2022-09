Kimi Räikkösen ja Mika Häkkisen luottomies sai uuden työpaikan F1:ssä

Mark Slade on Kevin Magnussenin uusi kisainsinööri.

F1-talli Haas on palkannut Mika Häkkisen ja Kimi Räikkösen kisainsinöörin Mark Sladen avainrooliin tallissaan. Slade on jatkossa Haasin tanskalaiskuskin Kevin Magnussenin kisainsinööri, kertoo therace-sivusto.

Vuodesta 1991 asti McLarenilla työskennellyt Slade toimi vuosinaan brittitallissa sekä Häkkisen että Räikkösen lähimpänä yhteistyökumppanina kisojen aikana.

Räikkösen kanssa yhteispeli toimi mainiosti, ja kaksikko teki yhteistyötä myös vuosina 2012 ja 2013, kun sapattivapaalta palannut Räikkönen ajoi Lotuksella.

Räikkönen on kehunut Sladea Dave Greenwoodin ohella parhaaksi kisainsinööriksi, jonka kanssa hän uransa aikana työskenteli.

Magnussenin aiempi kisainsinööri Ed Regan siirtyy loppukaudeksi muuhun rooliin ennen kuin lähtee Haasin palveluksesta kokonaan.

Vuoden tauon jälkeen F1-sarjaan palannut Magnussen aloitti kauden rytinällä olemalla heti avauskisassa viides ja keräämällä pisteitä kolmessa neljästä ensimmäisestä osakilpailusta.

Sittemmin vauhti on tasaantunut. Edellisessä viidessä osakilpailussa 29-vuotias tanskalainen on jäänyt pisteittä, ja tuolta jaksolta paras sijoitus on 15s.