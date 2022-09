Valtteri Bottas ei pärjää kilpailujen ensimmäisillä kierroksilla. F1-asiantuntija Ossi Oikarisen mielestä asiassa piilee yllättävä hopeareunus.

Monzan F1-osakilpailun lähtökiihdytyksen jälkeen Viaplayn selostajan Niki Juuselan suusta pääsi tuttu parahdus.

– Valtteri (Bottas) on muuten jäänyt tosi pahasti pussiin! Jää erittäin kauas jälleen kerran lähdössä, Juusela päivitteli suorassa lähetyksessä sunnuntaina.

Alfa Romeon Bottas putosi Monzan avauskierroksella viisi sijaa. Tuntui, että samalla lailla on käynyt ennenkin – ja moneen kertaan.

Aavistus osoittautui oikeaan. Katsaus kuluvan kauden tilastoihin kertoo, että F1-sarjan ainoa suomalaiskuski on ollut tällä kaudella pulassa kisojen avauskierroksilla. Pahemmin kuin kukaan muu.

Valtteri Bottas (vas.) jäi jalkoihin Monzan lähtökiihdytyksessä.

Monzan osakilpailu oli kauden 16:s. Niistä seitsemässä Bottaksen ohi on avauskierroksella pyyhältänyt yksi tai useampia kuskeja. Hän on kohentanut sijoitustaan avauskierroksella kaikista kuljettajista vähiten, vain kahdesti: Britannian Silverstonessa ja Itävallan Red Bull Ringillä.

Silverstonessa Bottaksen edeltä keskeyttivät ennen ensimmäistä mutkaa keskenään kolaroineet Guanyu Zhou ja George Russell.

Bottas, 32, on pudonnut tällä kaudella avauskierrosten aikana keskimäärin 1,56 sijoitusta. Tulokastallitoveri Zhoulla on toiseksi huonoin saldo 1,43. Muut ovat kaukana edellä.

Ilta-Sanomien F1-asiantuntija Ossi Oikarinen ei ylläty tilastosta. Hän muistuttaa, että Bottakselta on nähty paljon huonoja startteja ja hänellä on ollut ongelmia auton kytkimen kanssa.

– Toki se kertoo myös Valtterin varovaisesta lähestymisestä ja riskien välttelemisestä ensimmäisillä kierroksilla. On kuitenkin kisakohtaista, johtaako huono avauskierros huonoon lopputulokseen vai ei. Täytyy muistaa, että Valtteri on kerännyt leijonanosan Alfan pisteistä, Oikarinen sanoo.

Oikarinen huomauttaa samaan hengenvetoon, ettei kuljettajien kykyjä lähtökiihdytyksissä voi arvioida luotettavasti, jos vertaa vain tämän sijoituksia ruudukossa ja avauskierrosten jälkeen. Pelkistä starteista saisi kattavamman kuvan, jos tarkastelun supistaisi koskemaan sijoitusten vaihteluita ensimmäisen mutkan jälkeen.

Ossi Oikarinen on työskennellyt insinöörinä eri F1-tallien palveluksessa.

– Ensimmäisillä kierroksilla on valtavasti eri muuttujia. Jos kuski starttaa nopealla autolla gridin perältä esimerkiksi moottorirangaistuksen vuoksi, hän näyttäytyy näissä vertailuissa usein aivan kuninkaana. Ne, jotka pärjäävät huonommilla autoilla aika-ajoissa, näyttävät puolestaan huonoilta, hän toteaa.

Bottaksen tuska kilpailujen alussa ei kuitenkaan ole selitettävissä vain avauskierroksen muuttujilla tai Alfa Romeon ongelmilla.

Kaudella 2021 Bottas oli kolmanneksi huonoin ensimmäisen kierroksen kuski, vaikka ajoi sarjan parasta autoa Mercedestä. Suomalaista heikompia kisojen aluissa olivat vain Lando Norris ja Pierre Gasly. Bottas putosi avauskierroksen aikana keskimäärin 1,14 sijaa eli koko kauden mitassa yhteensä 24 sijaa.

Sama levy on soinut koko Bottaksen uran ajan. Hän oli vastaavassa vertailussa toiseksi viimeinen kaudella 2019, eikä ole yltänyt kertaakaan kymmenen parhaan kuljettajan joukkoon koko F1-urallaan. Nastolan vauhtihirmu on kymmenen F1-vuotensa aikana ollut kuusi kertaa neljän huonoimman avauskierroksen ajajan joukossa.

Oikarinen varoo vetämästä liian isoja johtopäätöksiä, vaikka tilastot ovat Bottaksen kannalta harvinaisen tylyä luettavaa.

– Valtteri on hyvin tasapainoinen, muttei missään nimessä se kaikkein aggressiivisin kisakuskina. Hän on ajanut pienemmän riskin ykköskierroksia kuin moni muu, Oikarinen ruotii.

Oikarisen mielestä vaisua starttitekemistä ei pidä käyttää lyömäkapulana Bottasta vastaan. Hän nostaa verrokiksi Haasin Kevin Magnussenin, joka menestyy ensimmäisillä kierroksella suomalaista paremmin, mutta on kerännyt alle puolet Bottaksen pistepotista, koska rapatessa roiskuu. Tanskalainen on noussut avauskierrosten aikana keskimäärin 0,93 sijaa.

Paradoksaalista kyllä, koko yhtälössä saattaa piillä salaisuus sille, miksi Bottas on ajanut niin merkittävän uran autourheilun kuninkuusluokassa.

– Tallit eivät välttämättä halua tulos tai ulos -tyyppisiä kavereita, jotka ottavat valtavia riskejä. Valtteri osaa lukea kisatilannetta ja isoa kuvaa. Hän pystyy tuomaan pikkutallille Alfalle tuiki tärkeitä pisteitä järkevällä ajamisella, eivätkä laitteet ole kovin usein seinässä.

Paljon parjattu Bottas ajoi Mercedeksellä viisi vuotta.Talli juhli valmistajien maailmanmestaruutta yhtä vaille jokaisella kaudella.

Oikarinen havainnollistaa tilannetta ottamalla esimerkin tämän vuoden mestaruustaistosta.

– Ferrarin on hirveän vaikeaa ajattaa Charles Leclerciä mestariksi, koska Carlos Sainz on hänen kanssaan niin tasaväkinen. Red Bullilla ei tätä ongelmaa ole, koska heillä on Max Verstappen, joka voi ajaa maisemaan ja Sergio Perez, jonka kuuliaisuuden ansiosta Red Bull voittanee maailmanmestaruuden.