Nyck de Vries loisti viikonloppuna Monzassa. Pitkään näytti siltä, ettei hänestä tulisi F1-kuskia, vaikka näytöt olivat kartingista asti vahvoja.

Kovat näytöt kartingissa, jotka poikivat paikan F1-tallin junioriohjelmaan. Isä, jonka nimellä saa paikan junioriohjelmasta tai jonka omaisuudella saa rahoitettua polun pikkuformuloihin ja hankittua lopulta myös kuskin paikan F1-sarjasta.

Siinä nykypäivän vaihtoehdot, jos haluaa yltää formula ykkösiin.

Nyck de Vries, 26, oli aiemmin F1-tallin junioriohjelmassa. Hän ajoi myös miljardööri-isän rahoittamana - mutta ei oman isänsä.

Tämä juttu on julkaistu alun perin Urheilulehdessä marraskuussa 2021. Viime viikonloppuna Nyck de Vries sai F1-debyyttinsä Alex Albonin sairastumisen takia ja ajoi heti MM-pisteille.

Hänestä ei tullut F1-kuljettajaa, vaikka niin näytöt kuin asiantuntijoiden näkemykset puhuivat sen puolesta, että de Vries voisi hyvin ajaa autourheilun kuninkuusluokassa - ja menestyä siellä.

Mitä hollantilaiskuskille tapahtui?

De Vriesin karting-cv on vaikuttavaa luettavaa: hän voitti kaksi Saksan mestaruutta, WSK World Seriesin kahdesti, Euroopan mestaruuden ja kaksi maailmanmestaruutta.

– Kansallisella tasolla en sitten voittanutkaan koskaan mitään. Olin aina lähellä, mutta jäin yleensä toiseksi, de Vries hymähtää hieman yllättäen Urheilulehdelle videoyhteyden välityksellä.

Nyck de Vries juhlimassa Monacossa F2-kisan voittoa 2017.

Kansainvälinen menestys toi nimeä ja kaivatun ponnahduslaudan tiellä formula ykkösiin: McLaren pestasi de Vriesin junioriohjelmaansa 2010.

Hän ajoi vielä kaksi vuotta kartingia ja nousi sitten formulaluokkiin. Toisen ja kolmannen formulakautensa de Vries ajoi suomalaistalli Koirasen riveissä.

Jälkimmäinen vuosi toi kaksi mestaruutta: kaksilitraisten Formula Renault -autojen eurocupin ja Alps-sarjan ykkössijat. Taakse jäivät muun muassa Alex Albon, Charles Leclerc ja George Russell.

Paikka kehittyä oli oikea, sillä Koirasen koulusta on tullut kymmenkunta F1-kuskia.

– Muistot ovat hienoja, koska lopulta voitimme yhdessä. Aluksi minun oli vaikeuksia tottua heidän lähestymistapaansa ja filosofiaansa. Olen luonteeltani sellainen, että keskityn pieniinkin yksityiskohtiin. Tavoittelin suuria, joten halusin tehdä ehkä liikaakin, de Vries kertoo.

– He tunnistivat tämän nopeasti ja yrittivät ohjata olemaan käytännönläheisempi. He opastivat, että omaan lahjakkuuteen voi ja pitää luottaa.

De Vries kertoo ”yliajatelleensa” asioita. Suomalaistallista saadut opit kasvattivat ja muuttivat häntä.

– Aloin vähitellen löytää balanssia. Yritin nukkua päiväunia, etten ajattelisi liikaa. Minulle asetettiin myös rajat, etten saisi olla kuin viisi tai kymmenen minuuttia datan kimpussa.

Ei ihme, että de Vries oli McLarenin junioriohjelmassa. Silloinen tallipäällikkö Ron Dennis tunnetaan kontrollifriikkinä. Koirasen tallipomon Marko Koirasen kuvailut de Vriesistä muistuttavat tarinoita, joita Dennisistäkin on liikkunut jo vuosikymmeniä varikoilla.

– Yritimme saada Nyckiä ottamaan asiat löysemmin rantein. Hän oli järjettömän pedantti jätkä, joka viikkasi kaikki vaatteensakin aina millintarkasti. Kynän piti olla suorassa. Sotkimme aina niitä vaatepinoja ja laitoimme kynät vinoon. Opetimme ja toimme häntä lähemmäs normaalimaailmaa. Saimme häntä vähän rosoisemmaksi, Koiranen kertoo.

Marko Koiranen kuvattuna vuonna 2021.

Samassa tallissa työskennellyt Afa Heikkinen kertoi aiemmin Urheilulehdelle, että de Vries oli kartingissa liiankin hyvä: hän ajoi aina kärjessä eikä oppinut kunnolla ohittamaan. Kärjessä ajaessaan hollantilainen kyllä nakutti kellontarkkoja kierrosaikoja, jotka toivat kisassa varman voiton.

De Vries itse on asiasta eri linjoilla. Ohitusten vähyys ei ollut hänen mielestään kiinni taidoista.

– Ymmärrän näkemyksen, mutta en kyllä usko että minulla oli vaikeuksia ohittamisessa. Enemmän se oli lähestymistavasta kiinni, de Vries kuittaa.

– Fyysinen kehitykseni oli tuohon aikaan muita perässä. Olin 17-vuotias, mutta kroppani oli kuin 14-15-vuotiaan. Olin pienikokoinen, enkä ihan valmis kovaan leikkiin. Jokainen meistä kehittyy omaa tahtiaan. Olin nopea ja pärjäsin, mutta tarvitsin aikaa kypsyä.

Koirasen mukaan de Vries oli Ron Dennisin suosikkipoika.

Rautaisella otteellaan tallia vuosikymmenet johtanut legenda joutui väistymään McLarenilta vuoden 2016 lopulla.

Siihen loppui myös McLarenin tuki GP3-sarjassa kuudenneksi sijoittuneelle de Vriesille. Jo silloin oli huomattu, että hollantilainen eteni urallaan hitaammin kuin muut kyvyt. Kun taustalta katosi vielä F1-organisaation tuki, unelma kirkkaimmasta huipusta alkoi karata.

– Matkani pikkuformuloissa oli pomppuinen. Kun McLarenin johto vaihtui, tallin tuki lähti. Ensimmäiseen F2-kauteeni lähdin tyhjästä. Minun ei ollut ikinä aiemmin tarvinnut hankkia sponsoreita tai tutustua bisneksen siihen puoleen, koska McLaren oli hoitanut kaikki asiat.

– Onneksi herra nimeltään Gelael (Ricardo) KFC:ltä auttoi minua. Sain kasaan vain kolmasosan normaalibudjetista, mutta sekin riitti tallille.

Toisella F2-kaudellaan, 2018, de Vries ajoi Gelaelin pojan Sean Gelaelin tallitoverina. Siitä matka jatkui Nikita Mazepinin tallikaveriksi. Täysmittaista budjettia ei tarvittu, kun tehtävänä oli toimia huippuluokan mittatikkuna rahakuskille.

Kun de Vries sai lähteä, McLaren kiinnitti junioriohjelmaansa Lando Norrisin, nykyisen toimitusjohtajan Zak Brownin kultapojan, joka ajaa jo neljättä F1-kauttaan ja on sementoinut asemansa yhtenä sarjan uusista supertähdistä.

Norris ponnahti McLarenin kisakuskiksi oltuaan F2-sarjan kakkonen 2018. Russell voitti mestaruuden, Albon oli kolmas. De Vries jäi neloseksi.

Siitä on vain kolme vuotta, joten lopullisen arvion voi tehdä vasta myöhemmin, mutta jo nyt kärkikolmikkoa voi pitää yhtenä historian kovatasoisimpana.

Russell ajaa ensi kaudella Mercedeksellä Lewis Hamiltonin rinnalla. Hän on supertalentti, josta odotetaan tulevaisuuden maailmanmestaria. Albonkin on jo ehtinyt ajaa kärkitalli Red Bullilla ja saavuttanut palkintosijoja. Hän joutui kuluneeksi kaudeksi ulos kuninkuusluokasta, mutta ajaa ensi kaudella taas F1-sarjaa Williamsilla.

Vuoden 2018 F2-sarjassa De Vries keräsi 202 pistettä. Russell oli selvä mestari (287), mutta ero Norrisiin (219) ja Alboniin (212) oli todella pieni.

– Olisin helposti voinut olla Georgen jälkeen toinen, jos emme olisi sortuneet virheisiin, de Vries huokaa.

– Taistelimme usein voitoista, mutta tuli ulosajoja tai kolareita. Menetimme turhaan pisteitä. En ollut valmis käsittelemään sisäisiä paineita tarpeeksi hyvin. Talli oli tottunut voittamaan. Tunsin, että he eivät hyväksyneet kakkos- tai kolmossijaa. Sen sijaan, että olisin kerännyt pisteitä sarjaa varten, keskityin vain voittamiseen.

De Vries ajoi ylivoimaiseksi mestariksi seuraavalla kaudella ART-tallissa.

– Siellä tuettiin minua. En ottanut turhia riskejä: jos olimme viidentenä, otimme sen sijan. Jos olisin lähestynyt asioita samalla lailla vuotta aiemmin, olisimme voineet yltää kakkoseksi sarjassa. Minulla oli enemmän voittoja kuin Landolla ja saman verran kuin Alexilla. Pohja ja potentiaali oli olemassa.

Nyck de Vries sai viime viikonloppuna F1-debyyttinsä Monzassa ja päihitti Nicholas Latifin näytöstyyliin.

Kaudella 2019 de Vriesin taakse jäänyt Nicholas Latifi siirtyi F1-luokkaan. Hänkin on miljardöörin poika. Mazepin, joka hävisi de Vriesille pistein 11–266, ajaa hänkin nyt ykkösissä – isänsä rahoilla.

Portit F1-sarjaan eivät auenneet, mutta de Vries pääsi mestaruuden voitettuaan Mercedeksen Formula E -talliin ja F1-tallin reservikuljettajaksi. Hän juhli elokuussa sähkösarjan maailmanmestaruutta.

Sarjaa on moitittu - myös de Vriesin itsensä suulla - sattumanvaraisuudestaan ja keinotekoisista, kisaa tasoittavista säännöistä. Mestaruuden ratkettua de Vries puhui myös onnen merkityksestä, ja sama kuuluu hänen puheestaan nyt.

– Johdimme valtaosan sarjasta, mutta olimme myös onnekkaita. Elämä kiitää nopeasti eteenpäin. Ei minulla ole ollut aikaa reflektoida sitä. Olen kiitollinen mestaruudesta, mutta katson jo tulevaan.

Tätä haastattelua hän antaa Meksikosta Mercedeksen reservikuskina. De Vries on valmiina hyppäämään radalle, jos Hamilton tai Bottas ei pysty ajamaan.

– Euroopan kisoissa olen valmiudessa kotioloissa, mutta valtaosaan kaukokisoista matkustamme: minä ja Stoffel (Vandoorne) puolitamme työt. Olemme mukana samoissa palavereissa kuin kisakuskitkin ja seuraamme tiimin työtä. Se on kiinnostavaa, etenkin nyt kun MM-taistelu on niin tiukka. Joskus on vähän mediatöitä.

Vuoden kiireisin F1-kisa oli luonnollisesti koti-GP Zandvoortissa.

– En ole aina niin ylpeä hollantilaisuudestani, mutta se oli tosi hieno hetki. Olemme pieni maa. Sellaisen tapahtuman isännöinti oli suuri saavutus meille. On hienoa, miten Max (Verstappen) on tuonut lajin takaisin framille. Ihmiset ovat valtavan kiinnostuneita ja intohimoisia.

De Vries juhli viime vuonna Formula E -mestaruutta.

Kaksi edelliskautta de Vries on ajanut kilpaa sähköformuloiden lisäksi LMP2-luokan prototyyppiautoilla Euroopan Le Mans -sarjassa. Hän näkee selvästi tulevaisuutensa F1-sarjan ulkopuolella.

– Olen nauttinut siitä yhdistelmästä. Ne ovat tosi erilaisia autoja, pysyn aktiivisena ja kilpailen paljon. Erityisesti kestävyyskisojen tulevaisuus näyttää tosi hyvältä, sillä hyperautopuolelle on tulossa paljon valmistajia vuoteen 2023 mennessä.

De Vries asuu nykyisin Monacossa. Sieltä käsin hän kiertää maailmaa ja ajaa kilpaa. Ei hassumpaa elämää, vaikka F1-unelma on jäissä.

– Olen sosiaalinen jätkä ja tykkään viettää aikaa läheisteni eli tyttöystäväni, perheeni ja ystävieni kanssa. Valitettavasti en ole nähnyt kavereitani pitkään aikaan, kun en enää asu Hollannissa. Matkustamme tässä ammatissa niin paljon, että minut voi tehdä onnelliseksi sohva, sipsit ja elokuva, hän kertoo elämästään ratojen ulkopuolella.

Kysyttäessä hän kuitenkin alleviivaa, ettei varsinaisesti kaipaa kotiin.

– Tämä on ollut osa elämääni lapsuudesta asti. Pidän siitä, kun olen koko ajan menossa.

De Vries oli ensi kaudeksi lähellä F1-pestiä Williamsille, mutta paikka meni Alex Albonille. Myös siirrosta Alfa Romeolle huhuttiin, mutta tuokin paikka meni sivu suun.

Mikäli hän olisi saanut F1-pestin, se olisi ollut osoitus siitä, että sarjaan pystyy ponnahtamaan vielä nykypäivänäkin 26-vuotiaana. Ennen se oli täysin tavallinen ikä tulokaskuskille.

Vaikka esimerkiksi Mersun pomon Toto Wolffin mielestä de Vries ”ansaitsisi” paikan F1-sarjassa, unelma tuskin enää toteutuu. Hollantilainen vaikuttaa olevan sinut asian kanssa.

– F1 on kaikkien, minunkin, unelma, mutta pidän jalat maassa. En voi vaikuttaa asiaan juuri muuten - tai itse asiassa mitenkään muuten - kuin omilla suorituksillani. Turha miettiä liikaa. Tartun mahdollisuuteen, jos saan sen, mutta jos en saa, olen silti tyytyväinen.