Ferrarin tallipomo tulisilla hiilillä – puheenjohtaja latasi kovan vaatimuksen

John Elkann linjasi, milloin Ferrarin on palattava mestaruuskantaan.

Mattia Binotton naama on vakavana.

Hienosta kaudesta huolimatta Ferrarilla ei olla tyytyväisiä nykytilanteeseen, jossa Red Bull on karkaamassa väistämättömään mestaruuteen.

Red Bull on selvässä kärjessä valmistajien MM-pisteissä, minkä lisäksi Red Bullin kuljettaja Max Verstappen johtaa suvereenisti kuljettajien tilastoa.

Ferrarin puheenjohtaja John Elkann on tyytyväinen tallin tekemään tulokseen, mutta esittää samalla kovan vaatimuksen, johon talli ei tällä hetkellä näytä yltävän.

– Meillä on vankka luotto Mattia Binottoon ja arvostamme työtä, jonka hän ja insinöörimme ovat tehneet. Kuitenkin suoritusten varikolla, ratissa ja tehtaalla pitää parantua. Se koskee koskee mekaanikkoja, insinöörejä, kuljettajia ja tietysti kilpailunjohtoa, mukaan lukien tallipäällikköä.

– Uskon, että ennen vuotta 2026 Ferrari voittaa sekä valmistajien että kuljettajien MM-tittelin, Elkann sanoi F1:lle viitaten Binottoon.

Ferrarin ajokki on ollut tällä kaudella epäluotettava, minkä vuoksi tallin tähtikuljettaja Charles Leclerc on joutunut useasti sivuun voittotaistelusta.

Elkann ei koe, että johto olisi onnistunut strategisilta valinnoiltaan täydellisesti kauden aikana. Hän kuitenkin kiittää Binottoa siitä, että Ferrarista on tullut jälleen voittava valmistaja.

Binotto vaikuttaa Elkanin puheiden mukaan olevan tulisilla hiilillä. Tallipäällikkö vastasi F1:lle pomonsa painostavista puheista.

– Talli haluaa voittaa niin pian kuin mahdollista. Kun mietimme tätä kautta, tiedämme, että on vielä useita askelia otettavana, jos haluamme voittaa mestaruuden. Talli on tehnyt valtavia harppauksia viime vuodesta tähän kauteen, ja jos katsomme vuosia taaksepäin, vastaavista harppauksista on useita vuosia, hän sanoi.

Binotto korostaa tärkeintä seikkaa, joka on avain pitkäjänteiseen menetykseen.

– Luotettavuus. Ilman sitä et voi voittaa. Se on selvää. Sen puutteen vuoksi hävisimme tällä kaudella ainakin pari kisaa. Kukaan ei voi olla täydellinen, mutta meidän on yritettävä olla parhaita. Teemme kaikkemme ollaksemme siellä niin pian kuin mahdollista, Binotto sanoi.

Ferrarin Leclerc voitti lauantain aika-ajon ja starttaa sunnuntaina italialaistallin kotikisaan paalupaikalta. Monacolaisen pahin haastaja, Red Bullin Verstappen oli toiseksi nopein. Hän aloittaa kilpailun seitsemännestä ruudusta, koska hän sai viiden lähtöruudun rangaistuksen moottoriosavaihdoksesta.