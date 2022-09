Ferrarin varikkotoiminta ei sujunut ongelmitta Zandvoortissa.

Sky Sportsin F1-asiantuntija Nico Rosberg ei säästellyt sanojaan arvioidessaan Ferrarin suoritusta Hollannin GP:ssä, kertoo Motorsport-sivusto.

– Voi hyvä luoja. Mattia Binotto vain hokee, ettei heidän (Ferrarin) tarvitse tehdä mitään muutoksia ja kaikki sujuu hyvin. Koskakohan se päivä sitten oikein koittaa? Rosberg taivasteli.

Entiseltä F1-kuskilta ei riittänyt ymmärrystä italialaistallin varikkotoiminnalle.

Ensin kolmospaikalta varikolle suunnannut Carlos Sainz menetti roppakaupalla aikaa ja sijoja, kun renkaat eivät olleet valmiina asemissa. Sitten espanjalainen sai vielä viiden sekunnin aikasakon kaarrettuaan varikolta suoraan Fernando Alonson eteen.

– Tämä ei ole mahdollista – jopa F2- ja F3-tallien strategiat ja varikkopysähdykset ovat parempia kuin Ferrarilla, Rosberg tykitti ja jatkoi:

– Miten voi olla, että varikolla mentäessä siellä ei ole renkaita? Heidän (Ferrarin) pitää ryhtyä tekemään muutoksia jossain kohtaa.

Rosbergin sanat kantautuivat Ferrarin tallipäällikkö Binotton korviin. Hän ei allekirjoittanut saksalais-suomalaisen asiantuntijan lausuntoja.

– Ensinnäkin varikon ulkopuolelta on helppo huudella, Binotto aloitti ja jatkoi:

– Mutta emme vaihda ihmisiä. Se on vastaukseni Rosbergille. Meillä on töissä mahtavaa väkeä ja on todistettu, että urheilussa on tärkeintä pysyvyys ja se, että parannamme päivä päivältä ja kisa kisalta.

Sainzin rengassekoilun Binotti kuittasi myöntämällä, että varikkokomennus tuli tiimille liian myöhään.

F1-kausi jatkuu tulevana viikonloppuna Italian Monzassa, joka on Ferrarin kotirata.