F1-tuomio: Mercedes ryöväsi Lewis Hamiltonilta jopa voiton – Ferrari uunoili vielä nolommin

Ilta-Sanomat arvioi Hollannin F1-osakilpailun jännittävät tapahtumat.

IS:N raati käy läpi Hollannin F1-osakilpailun kuumimmat puheenaiheet persoonalliseen tyyliinsä. Raadissa ovat tällä kertaa mukana toimittajat Ville Touru, Janne Oivio ja Nico Hartikainen.

Janne Oivio

Tähti

Nopein kuski oli Lewis Hamilton. Tai ainakin yhdistelmänä nopein ja fiksuin, mutta Mercedeksen erikoinen varikkovalinta lopussa vei pienenkin sauman taistella voitosta. Hamiltonilla alkaa olla taas tuttua nälkää, ja radioraivari oli hyvä muistutus ikämiehessä kytevästä kipinästä.

Lue lisää: Mercedes mokasi Lewis Hamiltonin kisan – räävitön purkautuminen radiossa: ”Isoin rävellys koskaan!”

Puheenaihe

Jenkkikuski vihdoin F1-sarjaan? Red Bullin moottoriturpa Helmut Marko paljasti kisan jälkeen, että yhtiöllä on jo sopimus amerikkalaisen Colton Hertan kanssa. Se on ehdollinen, koska jenkki tarvitsisi superlisenssiin poikkeusluvan. Unohtakaa kankea byrokratia – F1 tarvitsee uutta väriä!

Moka

Mercedes on jo mainittu, joten otetaan jalkapuuhun McLaren. Lando Norris oli ilman ulkopuolista apua lyömässä Alpinet, mutta hätäinen ratkaisu vaihtaa uudet pehmeät alle lopun varikkoruljanssissa päästi Fernando Alonson turhaan edelle. Konkari ei ottanut uusia renkaita ja napsi helpon sijan.

Ricciardon vauhti on kadonnut täysin.

Päänahka

F1 on ottanut yliotteen Daniel Ricciardosta. Hänen itseluottamuksensa on kadonnut aivan täydellisesti. Haasia on väläytetty mahdollisena laskeutumispaikkana, mutta miksi he haluaisivat kuskin, joka ei ole enää entisensä? McLaren teki aivan oikein palkatessaan Oscar Piastrin.

Yllätys

Haasin ja Mick Schumacherin tiet ovat eroamassa, mutten ole aivan varma, miksi. Alkukaudella Kevin Magnussen vei keltanokkaa miten tahtoi, mutta Silverstonesta lähtien Schumacher on ollut parempi. Hän kehittyy, Magnussen on parhaat päivänsä nähnyt. Pitäisikö miettiä asiaa uudelleen?

Lue lisää: Max Verstappen taas voittoon – Valtteri Bottaksen keskeytys järjesti loppuun dramatiikkaa Hollannin GP:ssä

Ville Touru

Tähti

Max Verstappen otti jo kauden 10. voittonsa ja neljännen putkeen. Yhden kauden kaikkien aikojen ennätys on 13 voittoa (Michael Schumacher 2004 ja Sebastian Vettel 2013). Jäljellä seitsemän kisaa.

Puheenaihe

Daniel Ricciardo. McLarenilta tulee potkut, ja räpellys on sen mukaista. Tallikaveri Lando Norris nakuttaa jatkuvasti pisteitä, eikä australialaisesta kehäraakista ole vastusta. Ricciardon kolmen viime kisan sijoitukset: 15, 15, 17. Löytääkö enää edes tallipaikkaa ensi kaudeksi?

Valtteri Bottas keskeytti taas.

Moka

Ferrarin nostaminen mokailijaksi alkaa olla jo aika väsynyttä, mutta minkäs teet. Tällä kertaa Ferrarilla unohdettiin, että varikolla tarvitsisi olla neljä uutta rengasta valmiina. Sainzin tullessa oli vain kolme. Joku Ferrarin miehistä unohti pulttipyssynkin varikkosuoralle. Kaiken kukkuraksi seuraavalla stopilla nämä hermannit uunoilivat rangaistuksen Sainzille.

Päänahka

Valtteri Bottas on aika usein helppo päänahka kisan ensi metreillä. Hollannissa oli taas sama laulu. Sijoitus putosi avauskierroksella kolme sijaan 19:nneksi. Suomalaisen kisa päättyi kolmatta kertaa putkeen keskeytykseen – Bottaksen F1-uran pisin keskeytysputki.

Yllätys

Viime kaudella totuttiin ehkä hieman liian hyvään, mutta nyt MM-taistelu voi ratketa jo hyvinkin pian. Kun jäljellä on seitsemän kisaa, Verstappenin ero tasoissa oleviin Leclerciin ja Pereziin on 109 pistettä. Red Bullille ja etenkin sen moottoritoimittaja Hondalle varmasti maistuisi, jos titteliä juhlittaisiin Monzan ja Singaporen jälkeen Suzukassa. Hyvin mahdollista.

Nico Hartikainen

Tähti

George Russellin uran jaettu paras sija tuli virheettömällä ajolla. Pisteet erityisesti päätöksestä hakea turva-auton aikana uudet renkaat, jonka ansiosta nousi lopulta toiseksi. Pelasti päivänsä sillä hetkellä, kun Mercedes oli tunaroida.

Puheenaihe

Russellin päätös vaihtaa renkaat oli oikea, mutta Mercedeksen olisi pitänyt ohjeistaa se molemmille kuskeille. Nyt talli veti Lewis Hamiltonilta maton alta eikä antanut Russelille mahdollisuutta ajaa voitosta. Nololla tavalla kaksi palkintosijaa (ja mahdollinen voitto) vaihdettiin yhteen.

Lewis Hamilton joutui taipumaan heti kisan jatkuttua Verstappenille.

Moka

Muistatko vielä Alfa Romeon? En minäkään. Talli ei ole yltänyt pisteille kertaakaan Kanadan jälkeen. Vauhti on olematon, strategiat surkeat eikä kehitystäkään ole havaittu. Valtteri Bottaksen alkukauden onnistumiset pitävät tallin ihme kyllä vielä kuudentena MM-pisteissä.

Lue lisää: Valtteri Bottas kuuli kolinaa konehuoneessa ja siitä alkoi Hollannin GP:n ratkaisu – ”Taas tuli takkiin”

Päänahka

Kolmas viikonloppu putkeen, kun Fernando Alonso päihitti Esteban Oconin. Siitä huolimatta, että espanjalainen on kahdesti lähtenyt kisaan tallikaverinsa takaa. Ei hullummin 41-vuotiaalta, jolle pistesija oli kymmenes peräkkäinen! Kauden tasaisimpia suorittajia.

Yllätys

Lewis Hamilton ajoi loistavan kisan, mutta uusintalähdön ratkaisu ihmetyttää. Laittoi tallan pohjaan jo ennen viimeistä mutkaa, joten Max Verstappenilla oli helppo työ painaa pääsuoralla ohi hyvän imun saatuaan. Miksei brittimestari odottanut pääsuoralle asti kisaamisen kanssa?