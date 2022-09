Valtteri Bottas kuuli kolinaa konehuoneessa ja siitä alkoi Hollanin GP:n ratkaisu – ”Taas tuli takkiin”

Alfa Romeon voimanlähde petti kesken kilpailun. Valtteri Bottas avasi ajatuksiaan Viaplayn haastattelussa.

Ajaessaan Mercedeksellä Valtteri Bottas oli usein mukana F1-kisojen ratkaisuhetkissä kilpailun kärkijoukossa.

Hollannin GP:ssä peräpäässä ajaneen Bottaksen rooli oli taas keskeinen kilpailun ratkaisun kannalta, vaan ei ajamisen – vaan auton pysähtymisen – vuoksi.

Alfa Romeon ykköskuskin kilpailu päättyi 53. kierroksella. Suomalainen kaarsi pääsuoralle vielä kovassa vauhdissa, mutta joutui vetämään menopelinsä radan varteen pääsuoran lopussa. Voimanlähde hajosi.

– Vissiin moottori alkoi mennä. Tehoja alkoi mennä siinä suoran alussa, tuli vähän lieskaa, kolina kävi moottorihuoneessa. Siitä ei ajettavaa konetta enää saa, Bottas kuvaili Viaplayn haastattelussa.

Lue lisää: Max Verstappen taas voittoon – Valtteri Bottaksen keskeytys järjesti loppuun dramatiikkaa Hollannin GP:ssä

Bottaksen auton jääminen pääsuoran varrelle toi turva-auton radalle. Sitä seurannut muiden kilpailijoiden varikkopysähdysralli vesitti Mercedeksen Lewis Hamiltonin haaveet voitosta ja pudotti hänet lopulta vasta neljänneksi.

Kotiyleisön suosikki Max Verstappen oli tilanteessa suurimpia hyötyjiä ja ajoi voittoon.

Bottakselle keskeytys toi lisää harmaita hiuksia. Hyvin alkanut kausi on kääntynyt tuskien taipaleeksi. Tallikaveri Guanyu Zhou on aika-ajoin suomalaista nopeampi, ja Alfan epäluotettavuus on tehnyt joka kisaviikonlopusta arpapeliä.

– Kolmas keskeytys putkeen. Ei hyvä tilanne. Pitää koittaa selvittää, miksi taas tuli tekninen ongelma ja koittaa fiksata.

– Tänään oli vähän parempi vauhti verrattuna eiliseen. Pystyi taistelemaan aika monen tiimin kanssa. Pisteitä olisi ollut vaikea saada, mutta oli ainakin hyvää vääntöä välillä.

Kilpailu alkoi Bottakselle jo murheellisen tyypilliseen tapaan. Lähdöt ovat olleet nastolalaiselle todella vaikeita tällä kaudella, ja hän on monesti menettänyt useita sijoituksia renkaiden sutiessa tyhjää lähtöruudussa.

Nyt Bottas pääsi paremmin liikkeelle, mutta jäi ensimmäisessä mutkassa pussiin. Taas hän joutui takaa-ajajaksi.

Takaisku pisti suomalaisen mietteliääksi. Parannusta on tultava.

– Taas tuli ensimmäisellä kierroksella takkiin. Siihen pitää panostaa ja keskittyä. Tekee elämän vaan itselleen vaikeammaksi.

Kaikkiaan Bottas on joutunut keskeyttämään jo viisi kertaa tällä kaudella. Viiden Mercedes-kauden aikana keskeytyksiä tuli yhteensä 10.