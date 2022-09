Muistatko tämän kohulausunnon? Lewis Hamilton päästi vähättelevän kommentin Red Bullista – nyt ääni kellossa on muuttunut

Lewis Hamilton ei ollut vakuuttunut Red Bullin ensimmäisestä maailmanmestaruudesta.

Mediassa on nostettu esille Mercedeksen nykyisen kuskin Lewis Hamiltonin vanhat kommentit, jotka koskivat Red Bullin tallia.

Kun Sebastian Vettel ajoi Red Bullin ensimmäiseksi maailmanmestariksi 2010, nuori Hamilton sanoi Red Bullin olevan vain energiajuomayritys.

Nyt Hamilton on kommentoinut vanhoja sanomisiaan Mirrorin mukaan.

– Vuosia sitten sanoin jotakin negatiivista heistä. Sen tarkoitus oli vain korostaa sitä, että pitäisi panostaa enemmän autonvalmistukseen, Hamilton sanoi Mirrorin artikkelissa.

Tämä kausi on kulkenut väkevästi Red Bullin komennossa. Tallin ykkösässä Max Verstappen on hallitseva maailmanmestari, joka johtaa tämän kauden MM-sarjaa 93 pisteen erolla sarjan kakkoseen, tallikaveriinsa Sergio Pereziin.

Valmistajien sarjassa Red Bullin ero kakkosena olevaan Ferrariin on revennyt 118 pisteeseen. Mercedes on sarjassa kolmantena.

Hamilton kehui etenkin Red Bullin teknisen johtajan Adrian Neweyn panosta.

Newey siirtyi Red Bullille 2006. Yksi huippujaksoista nähtiin 2010–2013, kun Vettel voitti maailmanmestaruuden neljästi peräkkäin. Talli on myös valmistajien ykkönen noina vuosina.

Vahva ja jatkuva kehitystyö on pitänyt Red Bullin huippuvauhdissa myös tänä vuonna.

– On tiedossa, mitä Adrian on tehnyt, joten tämä vuosi ei ole yllätys. Se on loistava tiimi, jolla on ollut mahtava auto jo jonkin aikaa. He ovat todistaneet minun olleen väärässä ja tehneet loistavaa työtä, Hamilton sanoi.

Vaikka tämä kausi on ollut Mercedekselle hankala, Hamilton ei ole joutunut seuraamaan urallaan paljon Red Bullin perävaloa.

Hamilton on voittanut maailmanmestaruuden peräti seitsemän kertaa.

F1:n seuraava osakilpailu ajetaan sunnuntaina Hollannissa.