Lewis Hamilton latasi lohduttoman näkemyksen Red Bullista – ”Se on voinut jo tapahtua”

Mercedes-kuljettaja Lewis Hamilton ruotii Red Bull -tallin asioita.

Red Bull -talli saattaa hallita F1-sarjassa pitkään. Tätä mieltä on Mercedes-Benzin F1-tallin 37-vuotias supertähti Lewis Hamilton.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan Hamilton pohdiskelee sitä, että Red Bull saattaisi olla matkalla samanlaiseen menestysputkeen kuin viime vuosien hallitsijatalli Mercedes parhaimmillaan.

– On korkea mahdollisuus, että se on jo tapahtunut. He ovat jo sillä tiellä. Muiden tallien on työlästä kuroa eroa umpeen, Hamilton sanoo BBC:n mukaan.

F1-autot kokivat suurehkoja sääntömuutoksia tälle kaudelle. Konkarikuljettaja Hamilton painottaa, että kilpailukykyisen ajokin rakentamisessa onnistuminen on erittäin tärkeää heti uusien sääntöjen tullessa voimaan. Tämä on brittitähden mielestä äärimmäisen tärkeä alkusysäys positiiviselle kierteelle tulevaisuuteen.

Hamilton ylistää Red Bullin auton aerodynamiikkaa ja ajo-ominaisuuksia. Erityisesti hän kehuu suunnittelijavelho Adrian Neweytä.

Red Bullin hollantilaistähti Max Verstappenilla, 24, on vahva ote toisesta peräkkäisestä maailmanmestaruudesta. Red Bull -talli on puolestaan nappaamassa valmistajien MM-tittelin.

Red Bull on saanut F1-ajokissaan ”palikat kohdalleen”.

Hamilton povaa kilpailijatallille antoisaa tulevaisuutta, mutta sanoo silti, ettei ole menettänyt uskoansa omiinsa.

– Olemme voittaneet kahdeksan viime MM-titteliä. Tallissamme on uskomattoman lahjakkaita insinöörejä. En epäile, etteivätkö he pystyisi saavuttamaan Red Bullin etumatkaa.