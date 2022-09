Yllätysnimi nousemassa F1-sarjaan – rikotaanko kohukuljettajan takia jopa sääntöjä?

Onko FIA valmis venyttämään sääntöjä saadakseen yhdysvaltalaiskuljettajan F1-sarjaan.

Yhdysvaltalaisajaja Colton Herta on nousemassa F1-kuljettajamarkkinoiden jokerikortiksi. Autosport-lehden mukaan Kansainvälinen autoliitto FIA olisi jopa valmis venyttämään sääntöjään Hertan saamiseksi F1:een.

Herta, 22, on säväyttänyt IndyCar-sarjassa ja hän on jo testannut McLarenin F1-ajokkia. Viime aikoina Hertan on spekuloitu nousevan AlphaTaurin kisakuljettajaksi jo ensi kaudeksi.

Hertalla ei ole kuitenkaan F1:ssä ajamiseen vaadittavaa superlisenssiä. Autosport kertoo, että Kansainvälinen autoliitto FIA tarkastelee nyt, voitaisiinko Hertalle myöntää superlisenssi.

Autosportin mukaan Hertalta uupuisi 40 pistettä superlisenssin ehtojen täyttymisestä.

On kuitenkin ilmeistä, että yhdysvaltalaiskuljettajan saaminen autourheilun kuninkuusluokkaan olisi F1:n etu – varsinkin kun kilpailukalenteriin on tulossa Austinin ja Miamin osakilpailujen lisäksi kisa Las Vegasissa ensi kaudella.

Sääntöjen venyttäminen Hertan kohdalla voi johtaa kuitenkin ongelmiin. Tallit kun käyttävät rahaa tukemiensa kuljettajien kilpailemiseen alemmissa ajokategorioissa, joissa nämä siis myös keräävät F1:n superlisenssiin tarvittavia pisteitä.

– Jos hän saa lisenssin, voimme samalla lopettaa investoinnin F3- ja F2-sarjoihin, Autosportin nimetön lähde tuhahti Hertan tilanteesta.

Colton Herta tarvitsisi superlisenssin F1-sarjaan.

Autosportin mukaan Hertalla voisi olla mahdollisuus saavuttaa superlisenssiin tarvittavat pisteet myös ”virallista tietä”, koska IndyCar-sarjalla on suhteellisen iso painoarvo superlisenssin pistejärjestelmässä.

Autosportin mukaan FIA saattaisi sisällyttää Hertan pistepottiin pisteitä myös takautuvasti.

Hän sijoittui toiseksi vuonna 2018 Indy Lights -sarjassa. Se on suoritus, josta voisi teoriassa saada 12 pistettä.

Vesitiiviisti sääntöjä noudattaen vuoden 2018 Indy Lights -sarja ei kuitenkaan Autosportin mukaan täyttäisi kriteereitä lisenssipisteiden nappaamiseen.