Onko Mick Schumacher liian huono Ferrarille? Asiantuntijan arvio F1-uran jatkosta: ”Tulos tai ulos”

F1-asiantuntija Ossi Oikarinen arvioi, että Mick Schumacherin rooli jatkossa voi olla maksukuskin osa.

Vuonna 2019 kuljettaja-akatemiansa suojiin Mick Schumacherin ottanut Ferrari on luopumassa toivosta 23-vuotiaan saksalaisen suhteen. Autosport kertoi tiistaina, että Schumacherin Ferrari-sopimus purkautuu tämän kauden jälkeen.

Lue lisää: Sivusto: Mick Schumacherin ja Ferrarin liitto purkautuu

Toista kauttaan formula 1:ssä ajava lajilegenda Michael Schumacherin poika on saanut tällä kaudella kasaan vain 12 MM-pistettä. 14 kilpailun aikana hän on ajanut pisteille vain kahdesti, maaliin 11 kertaa ja kymmenen parhaan joukkoon ainoastaan mainitut kaksi kertaa.

Haasin tallipäällikkö Günther Steiner linjasi taannoin melko yksiselitteisesti, mitä Schumacherin pitää tehdä saadakseen jatkosopimuksen.

– Hänen pitää kerätä enemmän pisteitä, Steiner sanoi GPfans.comille.

Haas voi toki jatkosopimuksen tehdä, vaikka Schumacherin taival Ferrarin akatemiakuljettajana tuleekin päätökseensä. Toistaiseksi näytöt eivät kuitenkaan ole vakuuttaneet.

Ilta-Sanomien F1-asiantuntija Ossi Oikarinen ei näe Schumacherin tulevaisuutta erityisen valoisana.

– F1 on siinä mielessä raaka laji, että se on aika nopeasti tulos tai ulos. Schumacherin tilanne on haasteellinen siinäkin mielessä, että hän ei ole oikein pärjännyt tallikaveriaan Kevin Magnussenia vastaan, Oikarinen sanoo.

Haas-tallin toinen pilotti, tanskalainen Magnussen, 29, on noukkinut tällä kaudella MM-pisteitä viidestä kisasta, yhteensä 22. Haasin autoissa on Ferrarin moottorit.

Magnussenilla on sopimus myös ensi kaudeksi. Hänen tallikaverikseen on huhuiltu ainakin McLarenin jättävää Daniel Ricciardoa, Alfa Romeolla viime kaudella ajanutta Antonio Giovinazzia sekä Aston Martinin nykyistä kolmoskuskia Nico Hülkenbergiä.

Michael Schumacher voitti Ferrarilla 72 osakilpailua ja viisi maailmanmestaruutta vuosina 1996–2006. Oikarinen ei kuitenkaan usko, että nuorempi Schumacher olisi päässyt istahtamaan Haasin ratin taakse pelkän nimen perusteella.

– En usko, että hän olisi liikaa hyötynyt nimestä. Sen myötä tulee tiettyjä etuja, mutta tulee myös tiettyjä paineita. Loppupelissä sukunimellä ole merkitystä jos ei tule tulosta.

Schumacher ajaa toista F1-kauttaan.

Miksi Schumacherin tulokset sitten ovat niin heikkoja, vaikka kaikki ulkopuoliset edellytykset ajaa lujempaa ovat varmasti olemassa?

– Se onkin miljoonan dollarin kysymys. Jos olisi yksinkertainen lääke, niin se varmasti kiinnostaisi myös herra Schumacheria itseään, Oikarinen hymähtää.

– Jos hän löytää riittävästi taloudellisia tukijoita, niin joku pikkutalli voisi olla vielä vaihtoehto.