Christian Horner rinnasti F1-sääntömuutokset seksielämäänsä – kertoi Geri-vaimonsa muistuttavan usein yhdestä seikasta

Christian Hornerin vaimo on Spice Girls -yhtyeestä tuttu Geri Horner (ent. Halliwell).

Kansainvälinen autoliitto FIA ilmoitti kesäkuussa sääntömuutoksista, joiden tarkoituksena on vähentää F1-autojen pomppuisuutta.

Kaikki tallit eivät olleet muutosehdotuksista hyvillään, sillä niiden koettiin hyödyttävän erityisesti pomppivuusongelmista kärsinyttä Mercedestä.

Yksi sääntömuutosten tiukkasanaisimmista kriitikoista on ollut Red Bullin tallipomo Christian Horner. Hän avasi sanaisen arkkunsa aiheesta jälleen tällä viikolla, kertoo PlanetF1-sivusto.

Hornerilta kysyttiin, mitä mieltä tämä on autojen pohjan korkeutta säätelevästä uudesta säännöstä.

FIA ilmoitti aluksi, että kaikkien autojen lattiaa on kohotettava ensi kaudella 25 millimetrillä, mutta nyt ohjeistus on muutettu 15 millimetriin.

Horner heitti vastaukseksi vitsin makuuhuoneen puolelta:

– Vaimoni sanoo usein, ettei koolla ole väliä, joten en aio hössöttää 10 millimetristä.

– 25 verrattuna 15:sta – meidän on elettävä sen kanssa ja se on se, mitä se on, PlanetF1-sivusto kertoo Hornerin kommentoineen.

Geri ja Christian Horner joulukuussa 2021.

Red Bullin tallipomo on naimisissa Spice Girls -yhtyeestä tutun Geri Hornerin (ent. Halliwellin) kanssa.

Christian Horner kuvaili FIA:n ilmoituksen ajankohtaa myöhäiseksi, mutta totesi samaan hengenvetoon, että tilanne on sama kaikille talleille.

– Päädyimme neuvottelemaan numerosta ja päädyimme numeroon, joka... Se on sama kaikille.