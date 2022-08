F1-tuomio: Kanadalaistohelo tärveli Valtteri Bottaksen syntymäpäiväkekkerit – kisansa pilannut ”idiootti” keräsi sympatiapisteet

Ilta-Sanomat arvioi Belgian F1-kilpailun jännittävät tapahtumat.

IS:N raati käy läpi Belgian F1-kilpailun kuumimmat puheenaiheet persoonalliseen tyyliinsä. Raadissa ovat tällä kertaa mukana Nico Hartikainen, Siiri Siikarla ja Rami Tuisku.

Nico Hartikainen

Tähti

Max Verstappen ajaa tällä hetkellä semmoista kautta, että oksat pois! Voitti kisan ja tallikaverinsa 17,8 sekunnin erolla 14. lähtösijasta huolimatta. Paalupaikalta startatessa olisi voittanut varmaan minuutin erolla. Aivan uskomatonta ajamista nuorelta hollantilaiselta!

Puheenaihe

Span yksivuotinen jatkosopimus voi hyvinkin jäädä ikonisen radan viimeiseksi. Span kaltaisilla klassikoilla pitäisi olla vakituinen paikka F1-kalenterissa, mutta raha määrää valitettavasti. Aivan sama mitä F1-kuskit ja fanit tuumaavat asiasta.

Moka

Ferrari sähläsi ottamalla Charles Leclercin sisään kaksi kierrosta ennen maalia. Nopein kierros jäi vain haaveeksi, kun monacolainen joutui kisaamaan Fernando Alonson kanssa. Leclerc itse kaasutti liian kovaa varikolle, joten aikasakon takia hän jäi lopulta Alonson taakse ja menetti kaksi MM-pistettä.

Päänahka

Alex Albon ylsi aika-ajoissa viimeiseen osioon ja otti kisasta yhden MM-pisteen. Komea ja tyylipuhdas ajo häntäpäähän kuuluvalla autolla. Pesi lattiaa tallikaverillaan Nicholas Latifilla, joka jäi aika-ajoissa sijalle 17. ja oli kisassa 18:s.

Yllätys

Lewis Hamilton ottaa useimmiten avauskierroksen rauhassa. Sunnuntaina hän ahnehti eikä jättänyt tarpeeksi tilaa Fernando Alonsolle, joka lähetti Hamiltonin kivuliaalle ilmalennolle. Britti myönsi heti olleensa syypää osumaan, joka aiheutti hänelle kauden ensimmäinen keskeytyksen.

Lewis Hamilton oli sunnuntaina liian ahne. Kisa katkesi tätä ilmalentoa seuranneeseen laskeutumiseen.

Siiri Siikarla

Tähti

Tähän on vain yksi oikea vastaus, ja se on Max Verstappen. Isän kovassa komennossa kasvaneesta pojasta on tullut formula ykkösten kiistaton kuningas. Jo Spassa kannustus oli suurta ja meno vain paranee tulevana viikonloppuna, kun Verstappen pääsee kaasuttelemaan kotiyleisönsä eteen.

Puheenaihe

Lewis Hamilton joutui jättämään kisan kesken kolaroituaan Fernando Alonson kanssa ensimmäisellä kierroksella. Varikolla Hamilton kertoi olleensa yksin syypää peltien kolisteluun. Suoraselkäinen teko kirvoitti kunnioitusta niin somekansalta kuin viidenneksi ajaneelta espanjalaiskuskiltakin.

Moka

Williamsin Nicholas Latifi tärveli Valtteri Bottaksen 33-vuotissyntymäpäiväkekkerit heti toisella kierroksella. Alfa Romeon ilmapalloyllätyksellä ja Lahden Pelicansin Pekko-maskotin tervehdyksellä alkanut merkkipäivä meni kanadalaisen sekoilun vuoksi penkin alle. Toivottavasti Valtterille tarjottiin edes maalissa makeaa mahan täydeltä.

Valtteri Bottas jäi ihmettelemään kilpa-autoilun raadollisuutta radan reunaan.

Päänahka

Mercedeksen vauhti on tällä hetkellä kaikkea muuta kuin päätä huimaavaa. Siitä huolimatta George Russell onnistui nousemaan viidennestä lähtöruudusta neljänneksi. Taakse jäi Charles Leclerc, eikä Carlos Sainzin sysääminen alas kolmossijaltakaan ollut kaukana.

Yllätys

Tiimiradiossa Charles Leclercille ennustettiin viidettä sijaa jo kilpailun puolivälissä. Siitä huolimatta Ferrari pystyi yllättämään jälleen. Viime tingassa pehmeisiin renkaisiin vaihtanut monacolainen menetti sijoituksensa Fernando Alonsolle maalissa. Syynä tähän oli varikkohurjastelusta annettu aikasakko.

Rami Tuisku

Tähti

F1-kuljettajan tallikaveri on ehkäpä paras asiantuntija arvioimaan tallitoveri iskukykyä. Joten annetaanpa Sergio Perezin kertoa arvionsa Belgiassa vastustajat tyrmänneen Max Verstappenin suorituksesta: ”Max oli kuin toiselta planeetalta. Hän suorastaan lensi!”. Niinpä.

Onhan se vaikea pitää naama peruslukemilla, kun voittaa kaikki kisat!

Puheenaihe

Mercedeksen auto on F1-renkaille hellempi kuin muiden kärkitallien autot. Eli kun renkaat kuluvat, Mersun vauhti on vahvaa esimerkiksi Ferrareihin verrattuna. Sunnuntain kisan lopussa George Russell ehti jo Carlos Sainzin kantaan, mutta hävisi niukasti taiston kolmossijasta.

Moka

Ferrari ja Charles Leclerc sähläsivät kisan lopussa oikein huolella. Uudet renkaat kisan lopussa hakenut Leclerc janosi kisan nopeinta kierrosta, mutta lisäpiste jäi haaveeksi. Sen sijaan Leclerc sai aikasakon ylinopeudesta varikkosuoralla ja putosi vielä kisassa viidenneltä sijalta kuudenneksi.

Ferrari ja Charles Leclerc möhlivät taas.

Päänahka

Mika Häkkinen ohitti vuoden 2000 Belgian F1-kisassa Kemmelin suoralla samalla kertaa Ricardo Zontan sekä tätä toiselta puolelta ohittaneen Michael Schumacherin. Sunnuntaina vastaavasta tempusta pääsi nautiskelemaan Alpinen Esteban Ocon. Hän jyräsi samalla suoralla Sebastian Vettelin ja Pierre Gaslyn ohi.

Yllätys

Lewis Hamilton halusi avauskierroksella kovasti ohittaa Fernando Alonson. Liian kovasti. Britti pääsi hieman Alonson etupuolelle jarrutuksessa, mutta leikkasi sitten liian ahneesti Alonson eteen. Törmäyksen jälkeen Alonso syytti Hamiltonia "idiootiksi" tiimiradiossa. Hamilton myönsi kisan jälkeen mokanneensa.