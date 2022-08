No nyt tuli säpinää! F1:n kuljettajamarkkinoiden polttopisteeseen nousi todella yllättävä nimi

Autosport-lehti kertoo F1:n kuljettajamarkkinoiden yllättävästä käänteestä.

Pierre Gasly on nousemassa F1:n kuljettajamarkkinoiden jokerikortiksi.

F1-sarjan kuljettajamarkkinoiden tuolileikki on saamassa lisää vauhtia.

Arvostetun Autosport-lehden mukaan polttopisteeseen on nousemassa yllättävä nimi, nykyisin AlphaTaurin ajokilla ajava ranskalaiskuljettaja Pierre Gasly.

Autosport kertoo, että Alpine-talli olisi halukas pestaamaan Gaslyn, 26, riveihinsä. Gaslylla on ensi kaudesta sopimus Red Bullin sisartallin AlphaTaurin kanssa, mutta kuten tunnettua on, F1:n kuljettajamarkkinoilla liki mahdottomastakin saadaan mahdollista, jos vain tahtoa, rahaa ja neuvottelutaitoa löytyy.

Autosportin mukaan Red Bull olisi valmis päästämään Gaslyn pois energiajuomajätin siipien suojasta, jos tilalle löytyisi kyvykäs korvaaja.

Gaslyn tilalle Red Bullin F1-projektiin AlphaTaurille Autosport väläyttelee nykyisin Haasilla kurvailevaa Mick Schumacheria, 23, tai IndyCar-sarjassa säväyttänyttä 22-vuotiasta yhdysvaltalaisajajaa Colton Hertaa.

Autosportin mukaan Red Bullin nokkamiehiin kuuluva Helmut Marko, 79, olisi kiinnostunut Hertasta. Schumacherin etuna nähdään saksalaisuus, sillä Red Bullin ja saksalaisen automerkin Porschen tulevaa yhteistyötä odotellaan innokkaana.

Hertan tilannetta mutkistaa se, ettei hänellä tällä erää ole F1:ssä kisaamiseen vaadittavaa superlisenssiä. Lisäksi Hertalla on siteitä McLarenille, jonka F1-ajokkiakin hän on jo testannut.

Alpinella on ainakin yksi ajopaikka vapaana, sillä espanjalaistaituri Fernando Alonso, 41, siirtyy ensi kaudeksi Aston Martinille. Ranskalaisen Esteban Oconin, 25, jatkoa Alpinella on pidetty varmana.

Taustalla kummittelee australialaisen Oscar Piastrin, 21, asema. Sekä Alpine että McLaren sanovat, että heillä on vedenpitävä sopimus australialaisen Piastrin kanssa ensi vuodesta lähtien. Ulkopuolisen, F1-sarjan määräämän tahon pitäisi ratkaista tämä kiista piakkoin. Mutta varmaa on, että jompikumpi talli joutuu siis tulemaan toimeen ilman Piastrin palveluksia.

Australialaiskonkari Daniel Ricciardon, 33, ensi vuoden sopimus McLarenille on purettu isojen kipurahojen kera. Ricciardo on mainittu yhdeksi mahdolliseksi kuljettajaehdokkaaksi Alpinelle, mutta Gaslyn nousu keskusteluun tuo asiaan uuden mielenkiintoisen käänteen. Ricciardo on mainittu myös mahdolliseksi Haas-kuljettajaksi ensi vuodelle.

Milläs autoilla ajeltaisiin ensi kaudella? Daniel Ricciardo (vas.) ja Pierre Gasly ovat kuumia nimiä kuljettajamarkkinoilla.

Gaslyn mahdollinen työskentely Alpinella voidaan nähdä sikäli ongelmallisena, että hänen ja Oconin suhdetta pidetään tulenarkana. Ocon kuitenkin totesi hiljattain, ettei tallitoverin nimellä ole hänelle merkitystä.

Alpinen mahdollisten kuljettajaehdokkaiden listalle Autosport nostaa myös 35-vuotiaan saksalaiskonkari Nico Hülkenbergin, joka on toiminut viime aikoina Aston Martinin varakuljettajana.