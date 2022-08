Daniel Ricciardo paljastaa: puhelin on soinut potkujen jälkeen tiuhaan

Daniel Ricciardon F1-uran mahdollinen jatko on kuuma puheenaihe.

McLarenin F1-tallista ennenaikaiset lähtöpassit saanut Daniel Ricciardo, 33, antaa ymmärtää, että on jo saanut tarjouksia muista talleista.

PlanetF1-sivuston mukaan Sky Sportsin haastattelussa Ricciardolta oli kysytty, onko tämän puhelin soinut. Kysymyksellä viitattiin kyselyihin muista talleista, mutta myös kannustussoittoihin.

– Puhelin on soinut. Se on aina hyvä juttu. Olin lomalla ja halusin pistää puhelimen sivuun, mutta se on tietysti mukavaa, että puhelin soi. Se on ollut positiivista, Ricciardo kertoi PlanetF1:n mukaan.

Ricciardon ennenaikainen lähtö McLarenin F1-tallista varmistui hiljattain. Ricciardolla oli vielä ensi vuosi McLaren-sopimustaan jäljellä, mutta se purettiin isojen ”kipurahojen” kera. Australialaiskuljettajan kehnot tulokset johtivat sopimuksen purkuun.

Ricciardo on kertonut mediassa, että hän haluaisi jatkaa ajajan uraansa ainoastaan F1-sarjassa.

Ainakin Haas-tallin pomo Günther Steiner on vahvistanut Sky Sportsille kiinnostuksensa Ricciardon palveluksiin. Mahdollisina vaihtoehtoina Ricciardolle on spekulaatioissa mainittu myös Alpine- ja Williams-tallit.

Ei muuta kuin sopimustarjouksia pöytään? Daniel Ricciardo haluaisi jatkaa F1-uraansa.

Ricciardo sanoi PlanetF1:n mukaan, ettei hän halua tehdä hätiköityjä päätöksiä jatkostaan.

– En myöskään piilottele mitään. En ole allekirjoittanut mitään (jatkosta). Tällä hetkellä olen vapaa mies, Ricciardo selvitti.

Mediassa olleiden arvioiden mukaan hän sai McLaren-sopimuksen purkamisesta 9–16 miljoonaa dollaria.

Ricciardo on voittanut urallaan yhteensä kahdeksan GP-kilpailua. Hän on kuluvan kauden MM-pistetaulukossa sijalla 12 ennen sunnuntaina ajettavaa Belgian osakilpailua. Hänen McLaren-pestinsä loppuu tämän kauden jälkeen.