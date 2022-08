Kenkää saaneelta Daniel Ricciardolta tyly tunnustus McLaren-ajan päätöksestä: ”Umpikuja”

McLarenilta lähtevä tähtikuljettaja kertoi, että hänen lähtöönsä liittyviä keskusteluja käytiin jo pitkään.

McLarenin Daniel Ricciardon ura jatkuu ensi kaudella uudessa F1-tallissa tai sitten aivan muiden asioiden parissa. Tämä ratkesi aiemmin viikolla, kun brittitalli ja australialaiskuski ilmoittivat kauden 2023 loppuun jatkuvan sopimuksen purkamisesta kuluvan kauden jälkeen.

Ricciardo kertoi, miten keskustelut tallin kanssa alkoivat tuloskunnon kohentamisesta, mutta siirtyivät hiljalleen sopimuksen purkamiseen. Kumpikin osapuoli aisti, että yhteistyö alkaa olla tiensä päässä.

– Kyse ei ollut siitä, että joku päivä vaan sanottiin ”nyt tehdään näin”. Olemme keskustelleet jo viimeiset pari kuukautta. Eikä viesti ollut, että kenkää tulee, jos et ole top-vitosessa. Ennemmin kyse oli siitä, että mitä voimme tehdä, jotta homma lähtisi oikeaan suuntaan, Ricciardo kertoi median edessä.

Australialaisen aika McLarenilla on ollut rajun kaksijakoinen. Huippukohtana on Monzan voitto viime kaudella, tallin ensimmäinen yhdeksään vuoteen. Toisaalta valtaosassa muita kisoja hän on ollut reilusti tallikaveria Lando Norrisia hitaampi.

Viime kaudella vauhtieron saattoi vielä laittaa sen piikkiin, että kauden 2021 säännöillä rakennettu auto oli uudelle kuskille vieras. Kokonaan täksi kaudeksi uudistetuilla menopeleillä kuitenkin ero on ollut samanlainen.

– Olen yrittänyt antaa palautetta ja puhunut asioista, jotka ovat minulle vaikeita auton kanssa. Ja keskusteluja käytiin paljon. Silti ymmärsin, miksi talli oli huolissaan. Yritimme korjata tilannetta kuukausien ajan. Lopulta ajauduimme umpikujaan, koska olimme kokeilleet jo kaikkea. Sitten he tekivät ratkaisunsa.

Ricciardo myöntää, että lähtöpassien saaminen ei ole mukavin asia, mutta samalla kuski painottaa tehneensä kaikkensa ongelmien korjaamiseksi. Piti hyväksyä, että homma ei vain lähde toimimaan.

Entä mitä seuraavaksi? Australialainen sanoo, että sapattivapaan pitäminen ensi kaudella on mahdollista, jos oikean tilaisuuden odottaminen on sen väärti. Muut sarjat kuin F1 eivät kiinnosta.

Tiettävästi McLaren oli tiedustellut Ricciardon kiinnostusta ajaa sen Indycar- tai formula e -talleissa ennen sopimuksen purkamista.

– Tämä on ainoa sarja, jossa kilpaileminen kiinnostaa juuri nyt. Rakastan F1:tä enkä näe itseäni toisessa sarjassa.