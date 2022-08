Max Verstappen on innoissaan – tykittää täysillä Belgiaan: ”Pystyy hallitsemaan”

Kuljettajia odottaa kolmen kisaviikonlopun tiukka rupeama.

Red Bullin Max Verstappen pääsee loistavista lähtökohdista formula 1 -kauden 14. kisaviikonloppuun, kun sarja palaa kesätauolta Belgian GP:llä. Verstappen voitti Ranskan ja Unkarin osakilpailut, jotka hän ajoi ennen taukoa. Hänen etumatkansa MM-sarjassa toisena olevaan Ferrarin Charles Leclerciin on jo 80 pistettä.

– Olen valmis kisaamaan hyvin menneen tauon jälkeen, Verstappen tiivisti uutistoimisto AFP:lle.

F1-sarja palaa tositoimiin tiiviillä aikataululla, sillä viikko Belgian GP:stä ajetaan kilpaa Hollannin Zandvoortissa ja viikko sen jälkeen Italian Monzassa.

– Tästä tulee kiireinen kolmen kilpailun rupeama, mutta sen pystyy hallitsemaan, koska olemme kaikki voineet huilata, Verstappen sanoi.

Verstappenin intoa tuskin vähentää, että Belgian ja Hollannin GP:t ovat hänelle tietyssä mielessä kotikisoja. Hollantilainen Verstappen on nimittäin syntynyt Belgiassa ja saanee molemmissa kilpailuissa runsaasti kannustusta.

– Tämä on lempiratani. Näyttää siltä, että myös sadetta saattaa tulla, mikä tekee asioista hankalampia. Onneksi tiiminä pidämme haasteista, Verstappen sanoi Span radalla ajettavasta tämän viikonlopun kisasta.

Ferrari-kuski Leclercin kausi on ollut kaksijakoinen, sillä hän on napannut peräti seitsemän paalupaikkaa, mutta voittoja on tullut vain kolme. MM-sarjassa kolmantena on Red Bullin Sergio Perez, joka on jäänyt Leclercistä viisi pistettä.

Alfa Romeon suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas on MM-taulukossa yhdeksäntenä. Kisatauolla muun muassa Coloradossa ja Nastolassa aikaa viettänyt Bottas on kerännyt 46 MM-pistettä.

Alfa Romeo oli alkukaudesta hyvässä iskussa, mutta sen jälkeen ongelmat ovat kasvaneet. Neljässä viime kisassa Bottas ja Alfa Romeo jäivät pisteittä.

– Hän tuli valtavan kokemuksen kanssa Mercedekseltä. Se oli hänelle myös hyvä startti ja uuden haasteen saaminen, Alfa Romeon tallipäällikkö Frederic Vasseur kehui Bottasta keskiviikkona Autosportille.

Belgian osakilpailu ajetaan sunnuntaina kello 16 alkaen.

Jutun otsikkoa muutettu kello 15.12.