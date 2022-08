Ferrari on kompuroinut – F1-asiantuntijan mukaan tallilla on yksi valttikortti MM-taistossa

Suositun Belgian GP:n kohdalla väännetään taas rahasta. F1-mestari karsisi kisoja kovalla kädellä.

Formula 1:n MM-sarja pysähtyy ensi viikonloppuna Ardennien vuoristoon legendaariselle Spa-Francorchampsin radalle. Jälleen kerran liikkuu huhuja siitä, että suosittu Belgian GP olisi juuri tänä vuonna kalenterissa viimeistä kertaa.

Ilta-Sanomien F1-asiantuntija Ossi Oikarinen suhtautuu Span kohtaloon rauhallisesti. Spa on formuloissa vähän kuin Suomen osakilpailu MM-rallissa. Ei suinkaan se merkittävin rahasampo, mutta pidetty.

– Sehän on äärimmäisen hieno rata ja on sekä yleisön että kuljettajien suosiossa. Neuvottelujen viimeisimpiä tilanteita en tiedä, mutta ainahan tätä vääntöä on ollut. Rahasta siinä tietysti on kyse. Jos finanssit saadaan kuntoon, niin varmasti Spassa ajetaan jatkossakin, Oikarinen arvioi.

F1 on paisumassa ensi kaudeksi jopa 24 osakilpailuun, kun Las Vegas tulee mukaan ja Kiina sekä Qatar palaavat. Näin ainakin yksi nykyisistä kisoista putoaisi pois.

Ja 24 kisaakin on monen mielestä liikaa. Tätä mieltä on muiden muassa MM-sarjaa johtava hallitseva maailmanmestari Max Verstappen.

– 16 olisi sopiva määrä. Otetaan hyvä radat mukaan ja jätetään loput pois, Verstappen sanoi Racingnews365-sivuston mukaan.

Kuluvan F1-kauden 22 osakilpailusta on kesätauon jälkeen ajamatta yhdeksän. Nopealla vilkaisulla näyttää siltä, että mestaruustaisto on Red Bullin heiniä niin tallien kuin kuljettajienkin osalta.

Kuskien taistossa Verstappenin johto Ferrarin Charles Leclerciin on 80 pistettä. Tallimestaruudessa Red Bull puolestaan on tällä hetkellä kiinni 97 pisteen erolla ennen Ferraria.

– Jotenkin tuntuu, että Red Bull on hyödyntänyt taktiset mahdollisuutensa paremmin kuin Ferrari. Pystyykö Ferrari hyödyntämään näitä mahdollisuuksia jatkossa? Autossahan on kyllä älyttömän hyvä vauhti, Oikarinen näkee.

– Draamaahan nähdään aina jonkin verran. Kausi on näyttänyt, että tämän vuoden säännöillä voi hyvin ajaa kilpaa ja taistelu on rajua. Toki Red Bullin johto on jo aikamoinen, mutta ainahan kaikki on mahdollista.

Valtteri Bottas on kerännyt Alfa Romeon ratissa 46 pistettä ja on MM-sarjassa yhdeksäntenä. Hän on kasannut tallinsa pisteet käytännössä yksinään, kun koko saldo on 51 pistettä.

Se oikeuttaa valmistajien taulukossa kuudenteen sijaan. Viidentenä oleva McLaren on 44 pistettä edellä, Haas puolestaan 17 pistettä perässä.

– Isot tallit ovat päässeet Alfa Romeolta karkuun. Valtterilta odotetaan hyviä aika-ajoja ja tietysti pisteitä, valmistajien kuudes sija pitäisi säilyttää, Oikarinen sanoo.

Jatkossa Alfa Romeo on nimenä katoamassa formuloista. Tallin taustalla operoivan Sauberin kumppaniksi on Autosportin tietojen mukaan tulossa Audi kaudesta 2026 lähtien. Asia saatetaan julkistaa jo viikonloppuna Spassa.

Porschen tulo Red Bullin kumppaniksi saattaa olla vielä pidemmissä kantimissa, mutta F1-asiantuntija Oikarinen tervehtisi saksalaismerkkien mukaan tuloa ilolla.

– Kumpi tahansa olisi sarjalle iso juttu. Osoitus siitä, että F1 on pystynyt uudistumaan, Oikarinen toteaa.