Valtteri Bottas sijoittaa Putinin lähipiiriin kuuluneen miljonäärin projektiin – tällaisia ovat F1-tähden muut sijoitukset

Alfa Romeon F1-tallissa kaasuttelevalla suomalaisella riittää monenlaisia projekteja ja bisneshankkeita.

Valtteri Bottas on mukana sjoittajana Pohjois-Savon Joroisiin valmistuvassa, Suomen oloissa eksklusiivisessa luksushotellihankkeesa.

IS kertoi alkuviikosta lähdetietoihin nojaten, että hiihdon kolminkertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen, 30, ja F1-kuljettaja Valtteri Bottas, 32, ovat päättäneet ryhtyä sijoittajiksi ja osakkaisiksi Pohjois-Savon Joroisiin valmistuvaan, Suomen oloissa eksklusiiviseen luksushotellihankkeeseen.

Saimaan vesistöön kuuluvan Pihlasjärven rannalle nouseva viiden tähden PihlasResort-hanke valmistuu joulukuun lopussa ja aukeaa alkuvuodesta 2023. IS:n tällä viikolla tapaama Bottas vahvistaa tiedon.

– Kyllä, olen sijoittajana mukana hankkeessa, Bottas sanoo.

Projektin pääomistaja ja dynamo on tunnettu savolaismiljonääri Pekka Viljakainen. Hänet tiedetään yrittäjäksi ja sijoittajaksi, joka jo 26-vuotiaana vuonna 1998 ansaitsi satojamiljoonia markkoja myymällä 14-vuotiaana perustamansa it-alan yrityksen silloiselle TietoEnator-jättiyritykselle. Hänet tiedetään myös yhdeksi nyky-Venäjän lähihistorian vaikutusvaltaisimmista suomalaisista.

Viljakainen tuntee presidentti Vladimir Putinin henkilökohtaisesti ja on tavannut tätä lukuisia kertoja. Bottakselle tämä tausta ei ole selvästikään ollut mikään kynnyskysymys.

– Uskon tähän projektiin tosi paljon, Bottas linjaa.

– Tämä on yksi niistä hankkeista, jotka pitävät minut kiireisenä ja innokkaana siinä vaiheessa, kun F1-urani joskus aikanaan päättyy. En ole tehnyt siitä ajankohdasta mitään tarkkaa suunnitelmaa, etenen kauden kerrallaan, Alfa Romeon F1-tallissa kaasutteleva suomalaistaituri jatkaa.

Bottas on hankkeessa osakkaana.

Erilaisia projekteja ja bisneskuvioita Bottaksen lautasella todella jo riittää. Hiljattain Alkon myymälöihin ilmestyi F1-kuskin nimeä kantava gin-juoma, jota saa myös Amazonin verkkokaupasta.

– Lisäksi olen muun muassa yksi Vääksyn konepisteen omistajista, ja sitten mulla on se kahvipaahtimo, Bottas pohtii.

Nastolalaislähtöinen kuski on mukana myös helsinkiläisessä huippubrändien vaatteita myymässä firmassa sekä monacolaisessa kiinteistöfirmassa. Lisäksi hän istuu SM-liigaseura Lahden Pelicansin hallituksessa.

– Olen pelannut aikanaan lätkää, ja edelleen käyn vuosittain jonkin verran höntsäilemässä, Bottas kertoo.

– Pelicansissa on tapahtunut paljon muutoksia viime kauden jälkeen, vaihtuvuutta on riittänyt seuran sisälläkin. Kun nykyinen maailmantilanne huomioidaan, emme elä helppoja aikoja. Maanantaina menen mukaan seuran viikkopalaveriin, ja oma tärkeä viestini on, että pystyisimme tekemään päätöksiä, jotka luovat tarinaa nimenomaan pitkäjänteisellä perspektiivillä.

Bottas on kotiseudullaan Nastolassa valmistautumassa sunnuntaina Pajulahden maastoissa kisattavaan, hänen nimeään kantavaan duathlon-kisaan. Sen reitti koostuu naisten, miesten ja joukkueiden kilpailussa 5 kilometrin juoksusta, 20 kilometrin pyöräilystä ja vielä 3 kilometrin juoksusta.