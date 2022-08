F1-kuskien terveys huolettaa – asiantuntija latasi tylyjä syytöksiä: ”He eivät tiedä mitään ihmisistä”

Osteopaatin näkemykset F1-autojen vaikutuksista kuskien terveyteen eivät mairittele.

Autojen raju pomppinen on ollut yksi F1-kauden suurimmista puheenaiheista.

Kuskien terveydelle haitallisesta ilmiöstä on pauhannut etenkin Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff.

Sanaista arkkuaan pomppimisongelmasta avasi nyt myös formula ykkösissä työskennellyt osteopaatti Gemma Fisher. Hän kertoi näkemyksiään Mirror-lehdelle.

Alfa Romeolla, Williamsilla ja Aston Martinilla työskennellyt Fisher tylytti etenkin autoja suunnittelevia insinöörejä. He eivät Fisherin kokemuksen mukaan tunnu ymmärtävän, että autoja ajavat ihmiset, ei koneet.

– Yllätyn aina siitä, että he tietävät kaiken autoista, mutta eivät mitään ihmisistä, jotka ajavat niitä, Fisher täräytti.

Osteopaatin mukaan autojen holtiton pomppiminen pahentaa jo valmiiksi suurta loukkaantumisriskiä. Fisher tähdensi, ettei ihmisen selkäranka pidemmän päälle kestä sitä, että se ottaa jatkuvasti vastaan iskuja istuvassa asennossa.

Jatkuvan pomppimisen aiheuttama rasitus kumuloituu ja voi tuottaa terveysongelmia pidemmällä aikavälillä, Fisher totesi.

– Se voi johtaa kroonisiin ongelmiin ottaen huomioon, että nämä kuskit ovat ajaneet kilpaa karting-iästä saakka.

Krooniset jatkuvista iskuista johtuvat terveysongelmat voivat Fisherin mukaan olla selkäkipujen ohella myös päänsärkyä tai leukakipuja.

– Koko idea kaltaisteni ihmisten yhteistyössä tiimien kanssa on estää asioiden kehittyminen tähän pisteeseen. Avainasia on varmistaa, että asiat eivät muutu huonommaksi. He ovat urheilijoita, mutta käyvät läpi samanlaisia palautumisprosesseja kuin kaikki muutkin. He eivät ole superihmisiä.