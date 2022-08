Valtteri Bottas hehkuttaa onnellisuuttaan – ”Nyt todella tuntuu siltä”

Valtteri Bottas hehkuu positiivisuutta Autosport-lehdessä.

F1-ajaja Valtteri Bottas, 32, vaikuttaa onnelliselta mieheltä. Näin voisi päätellä Autosport-lehden jutusta, jossa suomalaiskuljettaja ylistää asetelmiaan autourheilun kuninkuusluokassa.

Bottas vaihtoi viime vuosien kestomenestyjältä, Mercedes-Benzin F1-tallista Alfa Romeolle täksi kaudeksi. Bottas ehti kilpailla maineikkaan Mercedes-Benzin F1-ajokilla viisi vuotta. Tänä aikana hän nappasi kymmenen GP-voittoa ja oli kahdesti toinen MM-pisteissä. Mercedekselle Bottas siirtyi aikoinaan Williamsin riveistä.

Kaikesta voisi päätellä, että Bottas viihtyy uuden työnantajansa Alfa Romeon leivissä. Hänen on kerrottu solmineen Alfa Romeon kanssa monivuotisen sopimuksen. Tämä on asia, joka on Bottakselle tärkeä, koska Williamsilla ja Mercedeksellä Bottas joutui etenemään kontrahtien suhteen aina vuoden kerrallaan.

Bottakselle monivuotinen sopimus tuo tiettyä turvaa ja poistaa stressiä F1-tulevaisuuden vatvomisesta. Hänen ei tällä erää tarvitse pähkäillä jatkokuvioitaan tai vastailla hanakan ja sähäkän F1-mediaväen uteluihin tulevasta.

Bottas myöntää, että nyt hän on entistä rennompi. Hän voi entistä paremmin keskittyä varsinaiseen työhönsä eli ajamiseen ja edustamiseen.

– Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun ei tarvitse stressata ja vastailla kysymyksiin jatkostani, hän myhäilee.

– Tämä kausi on todennäköisesti nautinnollisin minun urallani. Okei, joskus ei muista kaikkea aiemmin tapahtunutta, mutta nyt todella tuntuu siltä, että nautin F1:stä enemmän kuin koskaan, Bottas hehkuttaa Autosportin mukaan.

Alfa Romeolla menestyspaineet ovat varmaankin myös kevyemmät kuin ”Mersulla”. Mercedeksellä huipputuloksia odotettiin jatkuvalla syötöllä, mutta Alfa Romeon tavoitteet ovat lähtökohtaisesti maltillisemmat.

Bottas on kuluvan kauden MM-pisteissä yhdeksäntenä.

F1-sarjan seuraava osakilpailu ajetaan Belgiassa 28. elokuuta.